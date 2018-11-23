Ministério da Saúde prorroga inscrição para o Mais Médicos

Governo Federal lançou edital para contratar mais de 8 mil profissionais Crédito: Pixabay

As inscrições para o programa Mais Médicos foram prorrogadas até o dia 7 de dezembro. Inicialmente o prazo terminaria neste domingo, dia 25. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi. A seleção tem como objetivo preencher 8.517 vagas para médicos, em todo o país.

O motivo da prorrogação é a elevada procura e o suposto ataque ao link de inscrições, que chegou a ficar fora do ar na última quarta, dia 21.Apesar dos ataques, não houve invasão, mas isso acaba tornando o sistema mais lento. Por isso, estamos estudando nova data de efetivação das inscrições, esclareceu o ministro.

Do total de oportunidades, 213 foram destinadas a 47 municípios do Espírito Santo.

Os profissionais selecionados receberão salário de R$ 11.865,60 por 36 meses, com possibilidade de prorrogação. As atividades dos médicos incluem oito horas acadêmicas teóricas e 32 em unidades básicas de saúde. Como há vagas em áreas distantes, será repassada ajuda de custo para o médico que solicitar.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.maismedicos.gov.br

De acordo com o edital, poderão participar do chamamento público médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no país.

O edital é a medida emergencial adotada pelo governo brasileiro para garantir a assistência em locais que contam com profissionais de Cuba, após o comunicado da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no qual o governo cubano informa que encerrou a cooperação no programa Mais Médicos.

A relação de todos os locais para os quais serão destinadas as vagas está no edital

O Programa Mais Médicos foi criado em 2013 com o objetivo de ampliar a assistência na Atenção Básica fixando médicos nas regiões com carência de profissionais.

VAGAS NO ES

Afonso Cláudio: 6

Alegre: 8

Alto Rio Novo: 1

Aracruz: 6

Barra de São Francisco: 4

Boa Esperança: 3

Bom Jesus do Norte: 1

Brejetuba: 3

Cachoeiro de Itapemirim: 23

Cariacica: 7

Castelo: 3

Colatina: 8

Conceição da Barra: 4

Domingos Martins: 1

Ecoporanga: 4

Guaçuí: 2

Guarapari: 2

Ibatiba: 2

Ibiraçu: 3

Ibitirama: 2

Irupi: 1

Itaguaçu: 1

Iúna: 4

Jaguaré: 1

Jerônimo Monteiro: 1

Laranja da Terra: 2

Linhares: 7

Mantenópolis: 1

Marataízes: 2

Mimoso do Sul: 4

Montanha: 1

Nova Venécia: 4

Pedro Canário: 1

Pinheiros: 5

Ponto Belo: 1

Rio Bananal: 2

Santa Leopoldina: 2

Santa Maria de Jetibá: 6

São Gabriel da Palha: 5

São José do Calçado: 1

São Mateus: 15

Serra: 29

Viana: 7

Vila Pavão: 1

Vila Valério: 2

Vila Velha: 9