Ministério da Saúde prorroga inscrição para o Mais Médicos

As inscrições para o programa Mais Médicos foram prorrogadas até o dia 7 de dezembro. Inicialmente o prazo terminaria neste domingo, dia 25. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi. A seleção tem como objetivo preencher 8.517 vagas para médicos, em todo o país.
O motivo da prorrogação é a elevada procura e o suposto ataque ao link de inscrições, que chegou a ficar fora do ar na última quarta, dia 21.Apesar dos ataques, não houve invasão, mas isso acaba tornando o sistema mais lento. Por isso, estamos estudando nova data de efetivação das inscrições, esclareceu o ministro.
Do total de oportunidades, 213 foram destinadas a 47 municípios do Espírito Santo.
Os profissionais selecionados receberão salário de R$ 11.865,60 por 36 meses, com possibilidade de prorrogação. As atividades dos médicos incluem oito horas acadêmicas teóricas e 32 em unidades básicas de saúde. Como há vagas em áreas distantes, será repassada ajuda de custo para o médico que solicitar.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.maismedicos.gov.br.
De acordo com o edital, poderão participar do chamamento público médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no país.
O edital é a medida emergencial adotada pelo governo brasileiro para garantir a assistência em locais que contam com profissionais de Cuba, após o comunicado da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no qual o governo cubano informa que encerrou a cooperação no programa Mais Médicos.
A relação de todos os locais para os quais serão destinadas as vagas está no edital.
O Programa Mais Médicos foi criado em 2013 com o objetivo de ampliar a assistência na Atenção Básica fixando médicos nas regiões com carência de profissionais.
VAGAS NO ES
Afonso Cláudio: 6
Alegre: 8
Alto Rio Novo: 1
Aracruz: 6
Barra de São Francisco: 4
Boa Esperança: 3
Bom Jesus do Norte: 1
Brejetuba: 3
Cachoeiro de Itapemirim: 23
Cariacica: 7
Castelo: 3
Colatina: 8
Conceição da Barra: 4
Domingos Martins: 1
Ecoporanga: 4
Guaçuí: 2
Guarapari: 2
Ibatiba: 2
Ibiraçu: 3
Ibitirama: 2
Irupi: 1
Itaguaçu: 1
Iúna: 4
Jaguaré: 1
Jerônimo Monteiro: 1
Laranja da Terra: 2
Linhares: 7
Mantenópolis: 1
Marataízes: 2
Mimoso do Sul: 4
Montanha: 1
Nova Venécia: 4
Pedro Canário: 1
Pinheiros: 5
Ponto Belo: 1
Rio Bananal: 2
Santa Leopoldina: 2
Santa Maria de Jetibá: 6
São Gabriel da Palha: 5
São José do Calçado: 1
São Mateus: 15
Serra: 29
Viana: 7
Vila Pavão: 1
Vila Valério: 2
Vila Velha: 9
Vitória: 5