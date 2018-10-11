Marinha do Brasil abre seleção com 300 vagas disponíveis

Marinha Crédito: Reprodução | Internet

Marinha divulgou nesta quarta-feira (10) o Aviso de Convocação do Processo Seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais (SMV-OF). Mais de 300 vagas de ensino superior em diversas áreas foram abertas, com o salário bruto inicial de cerca de R$ 11 mil, já contando com as gratificações. divulgou nesta quarta-feira (10) o Aviso de Convocação do Processo Seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais (SMV-OF). Mais de 300 vagas de ensino superior em diversas áreas foram abertas, com o salário bruto inicial de cerca de R$ 11 mil, já contando com as gratificações.

Quem se interessar pela vaga, pode se inscrever do dia 16 ao dia 31 de outubro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 127 e o pagamento pode ser realizado até o dia 13 de novembro. Podem participar homens e mulheres com mais de 18 anos até o dia 31 de dezembro de 2018. As oportunidades estão distribuídas pelos nove Distritos Navais, cada um deles abrange diversas cidades.

A inscrição deve ser feita pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br . Na página inicial, a pessoa interessada na vaga deve clicar em "Serviço Militar Voluntário", escolher o Distrito Naval para o qual desejam concorrer e acessar o link da sua inscrição e o respectivo Aviso de Convocação.

Áreas profissionais

Enfermagem (32), Fisioterapia (26), Farmácia (10), Nutrição (17), Administração (34), Comunicação Social (23), Direito (17), Informática (15), Psicologia (14), Serviço Social (12), Pedagogia (15), Engenharia Elétrica (5), Engenharia Civil (9), Pediatria (2), Oftalmologia (2), Clínica Médica (2), entre outros.

FASES DO PROCESSO

De início, os candidatos farão uma prova com 50 questões objetivas - divididas em Língua Portuguesa (25) e Formação Militar-Naval (25). Para a área de Medicina, os candidatos realização prova de Língua Portuguesa (25) e Conhecimentos Profissionais (25). A bibliografia a ser estudada estará indicada no Aviso de Convocação.