Marinha do Brasil abre 64 vagas; salários ultrapassam R$ 7 mil

Crédito: Divulgação | Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil abriu 64 vagas para as áreas de arquitetura e diversas especialidades de engenharia. As inscrições são desta quarta-feira (21) até o dia 16 de abril. A cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, é um dos locais de realização das provas.

Veja o edital completo As vagas são para o cargo de primeiro-tenente. A remuneração não foi informada no edital, mas a Marinha divulga que o salário para o cargo é de R$7.776,00.

A seleção inicial é composta por prova objetiva e discursiva de conhecimentos profissionais, redação e tradução de texto, de caráter eliminatório e classificatório. Ainda não há data definida para as provas.

Em seguida, os candidatos passam pelas seguintes etapas eliminatórias, nas cidades onde serão realizadas as provas: verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, verificação e verificação de documentos. Também vai haver prova de títulos, de ordem classificatória.

Os candidatos aprovados e classificados nas etapas anteriores precisam realizar o Curso de Formação de Oficiais, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro. O período de adaptação, de caráter eliminatório, está previsto para fevereiro de 2019. O início do curso está previsto para 7 março de 2019.

VAGAS

- Arquitetura e Urbanismo (2 vagas)

- Engenharia Cartográfica (3 vagas)

- Engenharia Civil (4 vagas)

- Engenharia de Armamento (1 vagas)

- Engenharia de Materiais (2 vagas)

- Engenharia de Produção (4 vagas)

- Engenharia de Sistemas de Computação (4 vagas)

- Engenharia de Telecomunicações (3 vagas)

- Engenharia Elétrica (10 vagas)

- Engenharia Eletrônica (7 vagas)

- Engenharia Mecânica (9 vagas)

- Engenharia Mecatrônica (3 vagas)

- Engenharia Naval (5 vagas)

- Engenharia Nuclear (4 vagas)

- Engenharia Química (3 vagas)

INSCRIÇÃO

página de seleção da Marinha ou nos locais onde serão realizadas as provas. A inscrição presencial poderá ser feita nos dias úteis do período, das 8h30 às 16h. A inscrição tem taxa de R$ 120 e pode ser feita até o dia 16 de abril, pela internet naou nos locais onde serão realizadas as provas. A inscrição presencial poderá ser feita nos dias úteis do período, das 8h30 às 16h.