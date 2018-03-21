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Seleção

Marinha do Brasil abre 64 vagas; salários ultrapassam R$ 7 mil

A cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, é um dos locais de realização das provas

Publicado em 21 de Março de 2018 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 15:00
Crédito: Divulgação | Marinha do Brasil
A Marinha do Brasil abriu 64 vagas para as áreas de arquitetura e diversas especialidades de engenharia. As inscrições são desta quarta-feira (21) até o dia 16 de abril. A cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, é um dos locais de realização das provas.
As vagas são para o cargo de primeiro-tenente. A remuneração não foi informada no edital, mas a Marinha divulga que o salário para o cargo é de R$7.776,00. Veja o edital completo
A seleção inicial é composta por prova objetiva e discursiva de conhecimentos profissionais, redação e tradução de texto, de caráter eliminatório e classificatório. Ainda não há data definida para as provas.
Em seguida, os candidatos passam pelas seguintes etapas eliminatórias, nas cidades onde serão realizadas as provas: verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, verificação e verificação de documentos. Também vai haver prova de títulos, de ordem classificatória.
Os candidatos aprovados e classificados nas etapas anteriores precisam realizar o Curso de Formação de Oficiais, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro. O período de adaptação, de caráter eliminatório, está previsto para fevereiro de 2019. O início do curso está previsto para 7 março de 2019.
VAGAS
- Arquitetura e Urbanismo (2 vagas)
- Engenharia Cartográfica (3 vagas)
- Engenharia Civil (4 vagas)
- Engenharia de Armamento (1 vagas)
- Engenharia de Materiais (2 vagas)
- Engenharia de Produção (4 vagas)
- Engenharia de Sistemas de Computação (4 vagas)
- Engenharia de Telecomunicações (3 vagas)
- Engenharia Elétrica (10 vagas)
- Engenharia Eletrônica (7 vagas)
- Engenharia Mecânica (9 vagas)
- Engenharia Mecatrônica (3 vagas)
- Engenharia Naval (5 vagas)
- Engenharia Nuclear (4 vagas)
- Engenharia Química (3 vagas)
INSCRIÇÃO
A inscrição tem taxa de R$ 120 e pode ser feita até o dia 16 de abril, pela internet na página de seleção da Marinha ou nos locais onde serão realizadas as provas. A inscrição presencial poderá ser feita nos dias úteis do período, das 8h30 às 16h.
No Espírito Santo, a prova será aplicada na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (EAMES) - Enseada do Inhoá, na Prainha, em Vila Velha.

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