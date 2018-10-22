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Forças Armadas

Marinha abre 400 vagas para oficiais de nível superior

Oportunidades estão disponíveis em todos os distritos navais; soldo pode chegar a R$ 8.245
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 15:08

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 15:08

Contratos dos profissionais com a Marinha terá a duração de oito anos Crédito: Divulgação/MAR
A Marinha do Brasil divulgou edital com 403 vagas imediatas para oficiais da Reserva de 2ª Classe. As chances são para oficiais temporários com formação de nível superior, que devem atuar na prestação de serviço militar temporário nas áreas de saúde, apoio à saúde, técnica e técnica-magistério.
Os profissionais que ingressam na Marinha como guarda-marinha e aspirante a oficial, com soldo R$ 6.993,00. Após seis meses, pode ser promovido a segundo tenente (R$ 7.490). Depois de um ano, há possibilidade promoção para primeiro tenente (R$ 8.245).
Os militares temporários são os integrantes da reserva de 2ª classe da Marinha incorporados para prestar Serviço Militar (SM), em caráter transitório e regional. Os selecionados poderão ter contrato com duração máxima de até oito anos, não gerando qualquer expectativa quanto à permanência e à estabilidade.
A seleção contará com prova objetiva de língua portuguesa e conhecimentos específicos (no dia 10 de fevereiro de 2019, com duração de três horas), prova de títulos, verificação de dados biográficos, verificação documental, inspeção de saúde e teste de aptidão física.
Os interessados podem se inscrever 31 de outubro, pelo site no site www.marinha.mil.br. A taxa de inscrição custa R$ 127.

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