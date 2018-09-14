Mais de mil vagas para aprender uma profissão na Serra e em Cariacica

Curso de Decoração de Festas oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação / Secti

Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada não podem perder esta chance. O Projeto OportunidadES está com 1.115 vagas abertas em 40 opções de cursos de qualificação.

Podem se inscrever os moradores dos municípios da Serra e de Cariacica que têm mais de 18 anos nos cursos de saúde (berçarista, balconista de farmácia e cuidador de idosos e infantil) e idade mínima de 16 anos nos demais cursos. Os cursos têm a duração de 40 horas e o aluno não paga pelas qualificações.

As chances são para os moradores dos bairros: Jardim Tropical, Jardim Bela Vista e Jardim Carapina, na Serra, e Vila Merlo, em Cariacica.

Em Jardim Tropical e Vila Merlo, as inscrições podem ser feitas até o dia 16 de setembro. Já em Jardim Bela Vista e Jardim Carapina, o prazo teve segue até o dia 18 de setembro. O atendimento ocorre no site www.oportunidades.es.gov.br

Os serranos poderão optar por 815 vagas em 30 áreas profissionais. Já os moradores de Cariacica foram beneficiados com 300 vagas em 10 opções de cursos.

CONFIRA OS CURSOS

JARDIM TROPICAL - SERRA

Local do curso:Igreja Metodista Nova Vida, Rua Santa Luzia, 44, Jardim Tropical, Serra.

CURSOS

Auxiliar de estoque e armazenamento (35)

Auxiliar de rotinas administrativa (35)

Balconista de farmácia (35)

Cuidador de idosos (35)

Decoração de festas (35)

Design de sobrancelhas (35)

Inglês básico (35)

Maquiagem básica (35)

Preparação de salgados (15)

JARDIM BELA VISTA - SERRA

Local do curso: Escola Jardim Bela Vista, Rua Doze, s/nº, Jardim Bela Vista, Serra

CURSOS

Auxiliar de departamento pessoal (30)

Auxiliar de logística e produção (30)

Cuidador infantil (30)

Design de sobrancelhas (30)

Local do curso: Igreja Case de Oração, Minsitério Avivamento, Rua Quatro, s/nº, Jardim Bela Vista, Serra.

CURSOS

Almoxarife (20)

Auxiliar de estoque e armazenamento (20)

Auxiliar de rotinas administrativas (20)

Auxiliar de secretaria (20)

Cuidador de idosos (20)

Decoração de festas (20)

Maquiagem básica (20)

JARDIM CARAPINA - SERRA

Local do curso: Escola Arlindo Ferreira Lopes, Rua Elias Tomás, s/nº, Boa Vista, Serra

CURSOS

Inglês básico (30)

Porteiro (30)

Local do curso: Primeira Igreja Batista de Boa Vista, Rua Salvador, 260, Boa Vista, Serra

CURSOS

Auxiliar de departamento pessoal (25)

Auxiliar de estoque e armazenamento (20)

Berçarista (25)

Cuidador de idosos (25)

Decoração de festas (25)

Doce para festas (30)

Fotografia (20)

Preparação de salgados (30)

VILA MERLO - CARIACICA

Local do curso: SEMEART  Semeando Educação com Arte, Rua Oswaldo Azevedo, 90, Vila Merlo, Cariacica.

CURSOS

Auxiliar de logística e produção (30)

Auxiliar de departamento pessoal (30)

Local do curso: Montanha da Esperança, Estrada Fazenda Roças Velhas, s/nº, Cariacica

CURSOS

Berçarista (30)

Auxiliar de estoque e armazenamento (30)

Maquiagem avançada (30)

Porteiro (30)

Recepcionista (30)

Local do curso: EEEFM Professor Augusto Luciano, Praça Luiz Bezerra Sobrinho, s/nº, Vila Merlo, Cariacica

CURSOS

Atendimento ao cliente (30)

Auxiliar de rotinas administrativas (30)