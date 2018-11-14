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Qualificação

Mais de 700 vagas para quem quer aprender uma profissão

Oportunidades são para moradores de Cariacica, Viana e Vitória; são 30 opções em cursos de qualificação

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 15:17
Curso de fotografia é oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Free-Photos/ Pixabay
Os moradores de Vitória, Viana e Cariacica que querem aprender uma profissão já podem se inscrever nas vagas do Projeto OportunidadES disponíveis nesta semana. Ao todo, são 770 vagas em 30 cursos de qualificação. A carga horária é de 40 horas. 
Para o bairro Retiro Saudoso, em Cariacica, a oferta é de 270 vagas, enquanto que para o Bairro da Penha, em Vitória, 200 chances. Os interessados podem se inscrever até domingo (18) no site www.oportunidades.es.gov.br.
Há ainda 120 oportunidades para Vale do Sol, em Viana, e outras 180 para Padre Gabriel, em Cariacica. O prazo para se inscrever vai até segunda (19) pelo site citado acima.
Os interessados precisam morar no bairro ou na região onde os cursos são oferecidos e ter mais de 16 anos, com exceção da área da Saúde, que precisa ter mais de 18 anos.
O Projeto OportunidadES já ofereceu, até o momento, mais de 81 vagas em cursos gratuitos.
CONFIRA AS VAGAS
RETIRO SAUDOSO - CARIACICA
Inscrição: até domingo (18) pelo site www.oportunidades.es.gov.br
Bairros contemplados: Retiro Saudoso, Novo Jardim, Graúna, Santa Rosa e Bairro Aparecida.
Local dos cursos: Assembleia de Deus - Rua de Cima, Rua Soldado Mesaque do Nascimento, 67, Retiro Saudoso, Cariacica.
Cursos: Agente comunitário (30), berçarista (30), cuidador de idosos (30) e doces para festas (30).
Local dos cursos: Assembleia de Deus - Rua de Baixo, Rua Maria Julia, S/N, Retiro Saudoso, Cariacica.
Cursos: Almoxarife (20), atendimento ao cliente (20), auxiliar de departamento pessoal (15), auxiliar de estoque e armazenamento (20), decoração de festas (20), design de sobrancelhas (20), maquiagem básica (20) e recepcionista (15).
BAIRRO DA PENHA - VITÓRIA
Inscrição: até domingo (18) pelo site www.oportunidades.es.gov.br
Bairros contemplados: Bairro da Penha, Bonfim, Gurigica, Consolação, São Benedito e Itararé.
Local dos cursos: Igreja Assembleia de Deus, Rua Ariobaldo Bandeira, 474, Bairro da Penha, Vitória.
Cursos: Almoxarife (20), auxiliar de estoque e armazenamento (20), cuidador social (30), decoração de festas (30), doces para festas (30), fotografia (20) e inglês intermediário (20), panificação (30).
VALE DO SOL - VIANA
Inscrição: até segunda (19) pelo site www.oportunidades.es.gov.br
Bairros contemplados: Nova Bethânia, Vale do Sol, Morada Bethânia, Soteco, Arlindo Villaschi, Campo Verde e Areinha.
Local dos cursos: CRAS Vale do Sol, Avenida Rio de Janeiro, s/nº, Vale do Sol, Viana.
Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), fotografia (30) e maquiagem básica (30).
PADRE GABRIEL - CARIACICA
Inscrição: até segunda (19) pelo site www.oportunidades.es.gov.br
Bairros contemplados: Padre Gabriel e Jardim Campo Grande.
Local dos cursos: EMEF Renascer, Avenida Padre Gabriel, s/nº, Padre Gabriel, Cariacica.
Cursos: Almoxarife (30), atendimento ao cliente (30), auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), design de sobrancelhas (30) e porteiro (30).

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