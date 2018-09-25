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Qualificação

Mais de 600 vagas para aprender uma profissão em Vitória e Cariacica

Candidatos podem se inscrever em 20 opções de cursos gratuitos. Inscrições são feitas de acordo com o município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 13:46

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 13:46

Curso de fotografia é oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Free-Photos/ Pixabay
Boas oportunidades para quem quer aprender uma nova profissão para trabalhar por conta própria ou com carteira assinada. Esta semana o Projeto OportunidadES está com 625 vagas abertas em cursos de graça.
As chances são para os moradores de Mário Cypreste, em Vitória, e Cariacica. Para participar das qualificações, é necessário morar no bairro ou município onde o curso é realizado, ter mais de 18 anos para as opções da área da saúde e mais de 16 anos para as demais.
Em Mário Cypreste, são 300 vagas em 10 opções de cursos de 40 horas. Os interessados podem se inscrever até 30 de setembro de 2018, no site www.oportunidades.es.gov.br. O resultado será divulgado no dia 4 de outubro.
Já em Cariacica, a oferta é de 325 vagas em 10 opções de cursos de 80 horas. O prazo para se inscrever segue até 7 de outubro, no site citado acima. O resultado será divulgado no dia 11 de outubro.
CONFIRA AS VAGAS
MÁRIO CYPRESTE - VITÓRIA
Local do curso: Sambão do Povo - Bloco A, Rua Dario de Lourenço Souza, Mário Cypreste- Vitória.
CURSOS
Auxiliar de logística e produção (30)
Auxiliar de rotinas administrativas (30)
Auxiliar de departamento pessoal (30)
Auxiliar de secretaria (30)
Balconista de farmácia (30)
Design de sobrancelhas (30)
Empreendedorismo: criando e planejando negócios (30)
Fotografia (30)
Maquiagem básica (30)
MUNICÍPIO DE CARIACICA
Local do curso: Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande, Rua Adley, 75, Morada de Santa Fé, Cariacica.
CURSOS
Atendimento de saúde (30)
Maquiagem (30)
Panificação (20)
Local do curso: Multivix Unidade Cariacica, Rua 13 de maio, 40, Bairro São Geraldo, Cariacica.
CURSOS
Assistente administrativo (35)
Assistente de faturamento (35)
Assistente de recursos humanos (35)
Auxiliar de logística e produção (35)
Berçarista (35)
Cuidador de idosos (35)
Marketing - divulgando seu negócio (35).
 

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