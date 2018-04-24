Mais de 600 vagas para aprender uma profissão em Vitória

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação / Secti

Moradores de Vitória que querem aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego deve ficar atento. O Projeto OportunidadEs está com 612 vagas abertas em 23 cursos de qualificação profissional gratuitos.

Os interessados podem se inscrever até domingo (29), no site www.oportunidades.es.gov.br

As chances são para os moradores de Vitória, preferencialmente os que moram nos bairros Bela Vista e Ilha de Santa Maria, que tenham mais de 16 anos. Nos cursos da área da Saúde (Balconista de Farmácia, Cuidador de Idosos e Infantil) o candidato deve ter acima de 18 anos.

Todos os cursos têm carga horária de 40 horas e certificação emitida pelo Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho.





Bela Vista

Local do curso: Comunidade Kolping de Bela Vista, Rua Mário Rosendo, 310, Bela Vista.

Cursos:

Auxiliar de secretaria (25)

Confeitaria básica (30)

Cuidador de idosos (25)

Design de sobrancelhas (25)

Doces para festas (30)

Maquiagem básica (25)

Panificação (30)

Porteiro (25),

Unhas decorativas (25)

Local do curso: Comunidade Kolping de Santa Teresa, Rua Rafael Jantorno, 44, Santa Tereza.

Cursos

Confecção de bijuterias (30)

Decoração de festas (30)





Ilha de Santa Maria

Local do curso: Centro Comunitário da Ilha de Santa Maria e Monte Belo, Rua Hermes Curry Carneiro, 282, Ilha de Santa Maria.

CURSOS

Panificação (30)

Local do curso: EMEF Adilson da Silva Castro, Rua Joao Vieira, 50, Ilha de Monte Belo

CURSOS

Auxiliar de departamento pessoal (24)

Auxiliar de logística e produção (24)

Auxiliar de rotinas administrativas (24)

Auxiliar de secretaria (24)

Balconista de farmácia (24)

Organizador de eventos (24)

Porteiro (24)

Recepcionista (24)

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus Desafio, Rua João Basto Vieira, 156, Ilha de Santa Maria

CURSOS

Decoração de festas (30)

Design de sobrancelhas (30)