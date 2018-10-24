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Qualificação

Mais de 500 vagas para quem quer aprender uma profissão na Serra

São 18 opções de cursos; para participar é necessário ser morador do município e mais 16 anos de idade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 13:04

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 13:04

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti
Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria já podem se inscrever para as 530 vagas abertas esta semana pelo Projeto OportunidadES. São 18 opções de cursos para quem mora na Serra.
Para participar, é necessário morar no município onde está sendo ofertada a vaga e ter mais de 16 anos, com exceção para os cursos da área da saúde, cuja a exigência é ter acima de 18 anos.
Os interessados podem se inscrever até domingo, dia 28, no site www.oportunidades.es.gov.br.
Em Eldorado, são 290 chances em 10 cursos e em Planalto Serrano, 240 vagas em 8 cursos.
CONFIRA AS VAGAS
ELDORADO
Local dos cursos: EEEFM Mestre Álvaro, Av. Rio Doce, Eldorado, Serra.
CURSOS
Auxiliar de secretaria (25)
Balconista de farmácia (30)
Cuidador infantil (30)
Decoração de festas (25)
Maquiagem básica (30)
Local do curso: Igreja Metodista Nova Vida, Rua Ana Nery s/nº, Novo Porto Canoa, Serra.
CURSOS
Auxiliar de rotinas administrativas (30)
Porteiro (30)
Berçarista (30)
Cuidador de idosos (30)
Recepcionista (30)
PLANALTO SERRANO
Local do curso: Projeto Vida e Esperança, Avenida Bela Vista, 247, Planalto Serrano, Bloco A, Serra.
CURSOS
Auxiliar de estoque e armazenamento (30)
Auxiliar de rotinas administrativas (30)
Local do curso: Igreja Assembleia de Deus, Avenida São Geraldo, 399, Planalto Serrano, Bloco A, Serra.
CURSOS
Balconista de farmácia (30)
Berçarista (30)
Cuidador de idosos (30)
Cuidador infantil (30)
Design de sobrancelhas (30)
Recepcionista (30)

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