Mais de 500 vagas para quem quer aprender uma profissão na Serra

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria já podem se inscrever para as 530 vagas abertas esta semana pelo Projeto OportunidadES. São 18 opções de cursos para quem mora na Serra.

Para participar, é necessário morar no município onde está sendo ofertada a vaga e ter mais de 16 anos, com exceção para os cursos da área da saúde, cuja a exigência é ter acima de 18 anos.

Os interessados podem se inscrever até domingo, dia 28, no site www.oportunidades.es.gov.br

Em Eldorado, são 290 chances em 10 cursos e em Planalto Serrano, 240 vagas em 8 cursos.

CONFIRA AS VAGAS

ELDORADO

Local dos cursos: EEEFM Mestre Álvaro, Av. Rio Doce, Eldorado, Serra.

CURSOS

Auxiliar de secretaria (25)

Balconista de farmácia (30)

Cuidador infantil (30)

Decoração de festas (25)

Maquiagem básica (30)

Local do curso: Igreja Metodista Nova Vida, Rua Ana Nery s/nº, Novo Porto Canoa, Serra.

CURSOS

Auxiliar de rotinas administrativas (30)

Porteiro (30)

Berçarista (30)

Cuidador de idosos (30)

Recepcionista (30)

PLANALTO SERRANO

Local do curso: Projeto Vida e Esperança, Avenida Bela Vista, 247, Planalto Serrano, Bloco A, Serra.

CURSOS

Auxiliar de estoque e armazenamento (30)

Auxiliar de rotinas administrativas (30)

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus, Avenida São Geraldo, 399, Planalto Serrano, Bloco A, Serra.

CURSOS

Balconista de farmácia (30)

Berçarista (30)

Cuidador de idosos (30)

Cuidador infantil (30)

Design de sobrancelhas (30)