Mais de 500 vagas para aprender uma profissão em Vila Velha e Cariacica

Designer de sobrancelha Crédito: Reprodução intenet

Quem quer aprender uma profissão para abrir o próprio negócio ou conseguir um emprego com carteira assinada já pode se inscrever para os cursos de qualificação do Projeto OportunidadES. A oferta é de 505 vagas para os moradores de Araçás, em Vila Velha, e Porto de Cariacica, em Cariacica. São 17 opções de cursos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de setembro de 2018, no site www.oportunidades.es.gov.br

Para participar dos cursos, os candidatos precisam ter mais de 18 anos para o concurso de balconista de farmácia e mais de 16 anos para os demais, além de morar no bairro ou cidade onde o curso está sendo oferecido. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 26 de setembro.

Os cursos têm a duração de 40 horas e os participantes não pagam pelas aulas.

CONFIRA AS VAGAS

ARAÇÁS - VILA VELHA

Local do curso: Igreja Presbiteriana de Araçás, Rua: Caracas 251, Araçás, Vila Velha.

CURSOS

Auxiliar de departamento pessoal (30)

Auxiliar de estoque e armazenamento (30)

Auxiliar de secretaria (30)

Balconista de farmácia (30)

Bolos artísticos (25)

Doces para festas (25)

Montagem e manutenção de computadores (30)

Porteiro (20)

Preparação de salgados (25)

Recepcionista (20)

PORTO DE CARIACICA - CARIACICA

Local do curso: EEEFM Escola Rosa Maria Reis, Avenida Virgílio Francisco Schwab, S/Nº, Porto Belo I, Cariacica.

CURSOS

Almoxarife (35)

Auxiliar de rotinas administrativas (35)

Auxiliar de departamento pessoal (35)

Auxiliar de logística e produção (35)

Auxiliar de secretaria (35)

Design de sobrancelhas (35)

Doces para festas (30)