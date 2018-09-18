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Mais de 500 vagas para aprender uma profissão em Vila Velha e Cariacica

São 17 opções de cursos de qualificação para os moradores de Araçás e Porto de Cariacica; inscrição até o dia 23 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 13:47

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 13:47

Designer de sobrancelha Crédito: Reprodução intenet
Quem quer aprender uma profissão para abrir o próprio negócio ou conseguir um emprego com carteira assinada já pode se inscrever para os cursos de qualificação do Projeto OportunidadES. A oferta é de 505 vagas para os moradores de Araçás, em Vila Velha, e Porto de Cariacica, em Cariacica. São 17 opções de cursos.
As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de setembro de 2018, no site www.oportunidades.es.gov.br.
Para participar dos cursos, os candidatos precisam ter mais de 18 anos para o concurso de balconista de farmácia e mais de 16 anos para os demais, além de morar no bairro ou cidade onde o curso está sendo oferecido. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 26 de setembro.
Os cursos têm a duração de 40 horas e os participantes não pagam pelas aulas.
CONFIRA AS VAGAS
ARAÇÁS - VILA VELHA
Local do curso: Igreja Presbiteriana de Araçás, Rua: Caracas 251, Araçás, Vila Velha.
CURSOS
Auxiliar de departamento pessoal (30)
Auxiliar de estoque e armazenamento (30)
Auxiliar de secretaria (30)
Balconista de farmácia (30)
Bolos artísticos (25)
Doces para festas (25)
Montagem e manutenção de computadores (30)
Porteiro (20)
Preparação de salgados (25)
Recepcionista (20)
PORTO DE CARIACICA - CARIACICA
Local do curso: EEEFM Escola Rosa Maria Reis, Avenida Virgílio Francisco Schwab, S/Nº, Porto Belo I, Cariacica.
CURSOS
Almoxarife (35)
Auxiliar de rotinas administrativas (35)
Auxiliar de departamento pessoal (35)
Auxiliar de logística e produção (35)
Auxiliar de secretaria (35)
Design de sobrancelhas (35)
Doces para festas (30)
 

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