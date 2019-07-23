Quer emprego?

Mais de 500 vagas de emprego no ES nesta quarta (24)

Oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade

Publicado em 23 de julho de 2019 às 21:23 - Atualizado há 6 anos

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Divulgação

Boas oportunidades para quem está à procura de emprego. As empresas de recrutamento e seleção do Espírito Santo está com mais de 530 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. Os interessados devem fazer o cadastro os sites.

Na Psicoespaço, são 420 oportunidades, das quais 380 para auxiliar de fabricação. Já na Rhopen são mais de 100 vagas e na Center RH são dez chances. As oportunidades são para vários níveis de escolaridade e também para outros Estados.

CONFIRA AS VAGAS

Psicoespaço

Vagas: 420, para cargos de auxiliar de fabricação (380), operacionais (20), analistas de sistema (6), vendedores externos (10), secretária executiva (1), artífice (1), estagiário de TI (1) e representante comercial MEI (1).

Currículo: pode ser cadastrado no site www.psicoespaço.com.br

Center Rh

Vagas: vendedora (3), analista contábil, assistente administrativo, auxiliar de confeitaria, consultor de vendas, gerente de loja, motorista de carreta prancha e secretária.

Currículo: deve ser cadastrado no site www.centerrh.com.br.

Rhopen

Vagas: São 102 chances, para as seguintes profissões: assistente financeiro PCD, gerente para casa de shows, analista fiscal, analista de projetos de TI, técnico em mecânica PCD, soldador - jovem aprendiz PCD, programador front end, analista de logística , analista administrativo PL, analista segurança do trabalho pleno, auxiliar de produção, ergonomista (2), inspetor de qualidade, laboratorista, mecânico especializado, operador de máquina extrusora, operador equipamentos instalações, supervisor de produção, técnico de segurança do trabalho (4), operador de máquinas, analista de suporte ao negócio, eletricista (3), engenheiro mecânico sênior / coordenador de paradas, operador de equipamento de instalações, soldador, técnico automação, consultor de RH, desenvolvedor de software, auxiliar administrativo, operador mantenedor eletromecânico, secretária, vendedor de chapas, operador de equipamentos, supervisor de saúde ocupacional, assistente comercial, analista de manutenção PL, engenheiro pleno (3), mecânico, técnico de planejamento e programação manutenção, analista de desenvolvimento de sistemas, contador, técnico eletroeletrônica, técnico eletromecânico, estágio comercial, operador de controles ambientais, vendedor, analista de importação (2), engenheiro master, engenheiro sênior, vendedor internacional de granito, técnico mecânico, analista de recursos humanos, estagiário em administração, analista financeiro, estagiário em psicologia, advogado processualista, advogado trabalhista, advogado tributarista e de comex, analista de infraestrutura aplicação, recepcionista, coordenador de qualidade, coordenador de PCP, eletricista, técnico enfermagem do trabalho (3), analista de suprimentos, analista de suprimentos pleno, consultor de recrutamento e seleção, operador de equipamentos de instalação, trainee de vendas - inglês, coordenador de sistemas, programa de estágio Rhopen (5), desenvolvedor frontend, eletricista jovem aprendiz, geólogo geotécnico pleno, biólogo/biomédico, arqueólogo, assistente contábil pleno, técnico em telemetria, auxiliar crédito / cobrança, analista desenvolvedor, analista contábil, operador de ponte rolante, eletricista/ mecânico / eletromecânico PCD, ajudante de operador de multifios e consultor de vendas.

Currículos: deve ser cadastrado no site www.rhopen.com.br





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta