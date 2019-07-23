Home
>
Concursos e Empregos
>
Mais de 500 vagas de emprego no ES nesta quarta (24)

Mais de 500 vagas de emprego no ES nesta quarta (24)

Oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade

Gazeta Online

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de julho de 2019 às 21:23

 - Atualizado há 6 anos

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Divulgação

Boas oportunidades para quem está à procura de emprego. As empresas de recrutamento e seleção do Espírito Santo está com mais de 530 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. Os interessados devem fazer o cadastro os sites.

Recomendado para você

Para o Espírito Santo, são 321 vagas; oportunidade será destinada para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas para os cargos de nível médio

IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 9.580 vagas temporárias

Oportunidades são para cargos de nível superior; carga horária será de 40 horas, com as contratações sendo feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

Oportunidades são para os cargos de cuidador de estudantes com deficiência, auxiliar de creche e professor; inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro

Prefeitura da Serra contrata profissionais temporários na área da Educação

> Atacarejo vai abrir 300 vagas de emprego em Cariacica

Na Psicoespaço, são 420 oportunidades, das quais 380 para auxiliar de fabricação. Já na Rhopen são mais de 100 vagas e na Center RH são dez chances. As oportunidades são para vários níveis de escolaridade e também para outros Estados.

CONFIRA AS VAGAS

Psicoespaço

Vagas: 420, para cargos de auxiliar de fabricação (380), operacionais (20), analistas de sistema (6), vendedores externos (10), secretária executiva (1), artífice (1), estagiário de TI (1) e representante comercial MEI (1).

Currículo: pode ser cadastrado no site www.psicoespaço.com.br

Center Rh

Vagas: vendedora (3), analista contábil, assistente administrativo, auxiliar de confeitaria, consultor de vendas, gerente de loja, motorista de carreta prancha e secretária.

Currículo: deve ser cadastrado no site www.centerrh.com.br.

Rhopen

Vagas: São 102 chances, para as seguintes profissões: assistente financeiro PCD, gerente para casa de shows, analista fiscal, analista de projetos de TI, técnico em mecânica PCD, soldador - jovem aprendiz PCD, programador front end, analista de logística , analista administrativo PL, analista segurança do trabalho pleno, auxiliar de produção, ergonomista (2), inspetor de qualidade, laboratorista, mecânico especializado, operador de máquina extrusora, operador equipamentos instalações, supervisor de produção, técnico de segurança do trabalho (4), operador de máquinas, analista de suporte ao negócio, eletricista (3), engenheiro mecânico sênior / coordenador de paradas, operador de equipamento de instalações, soldador, técnico automação, consultor de RH, desenvolvedor de software, auxiliar administrativo, operador mantenedor eletromecânico, secretária, vendedor de chapas, operador de equipamentos, supervisor de saúde ocupacional, assistente comercial, analista de manutenção PL, engenheiro pleno (3), mecânico, técnico de planejamento e programação manutenção, analista de desenvolvimento de sistemas, contador, técnico eletroeletrônica, técnico eletromecânico, estágio comercial, operador de controles ambientais, vendedor, analista de importação (2), engenheiro master, engenheiro sênior, vendedor internacional de granito, técnico mecânico, analista de recursos humanos, estagiário em administração, analista financeiro, estagiário em psicologia, advogado processualista, advogado trabalhista, advogado tributarista e de comex, analista de infraestrutura aplicação, recepcionista, coordenador de qualidade, coordenador de PCP, eletricista, técnico enfermagem do trabalho (3), analista de suprimentos, analista de suprimentos pleno, consultor de recrutamento e seleção, operador de equipamentos de instalação, trainee de vendas - inglês, coordenador de sistemas, programa de estágio Rhopen (5), desenvolvedor frontend, eletricista jovem aprendiz, geólogo geotécnico pleno, biólogo/biomédico, arqueólogo, assistente contábil pleno, técnico em telemetria, auxiliar crédito / cobrança, analista desenvolvedor, analista contábil, operador de ponte rolante, eletricista/ mecânico / eletromecânico PCD, ajudante de operador de multifios e consultor de vendas.

Currículos: deve ser cadastrado no site www.rhopen.com.br

> Leia mais sobre Concursos e Empregos 

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais