Mais de 410 oportunidades de trabalho em todo o ES

Há vagas para quem quer um emprego de carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com 412 vagas abertas nas agências de emprego de todo o Estado. As oportunidades estão disponíveis para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os interessados em conseguir um emprego com carteira assinada devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Quem preencher os requisitos estabelecidos pelas empresas são encaminhados para entrevista.

As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine), que são ligadas ao governo do Estado, anunciaram 166 oportunidades de emprego. Só para se ter uma ideia, no sine de Cariacica, são cinco vagas para costureiras. Nas outras agências, há oportunidades para eletricista automotivo, dentista, nutricionista, zelador, padeiro, entre outros.

Já na Agência de Empregos de Viana as oportunidades são para moleiro, auxiliar linha de produção, com experiência no ramo alimentício, além de diversas chances para pessoas portadoras de deficiência. Em Vitória, são quatro oportunidades.

No Sine de Vila Velha, os profissionais podem se inscrever para uma das 20 vagas disponíveis. A maior oferta é para a função de costureira em geral, com 8 chances, seguida pelo cargo de manicure, com seis.

Nesta semana, estão sendo ofertadas pela Agência do Trabalhador de Cariacica 219 vagas de emprego, com 73 destinadas às pessoas com deficiência. Os candidatos também podem realizar cadastros para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

CONFIRA OS CARGOS

SINE ARACRUZ

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro, Aracruz.

Vagas: Eletricista automotivo (1), técnico de refrigeração automotiva (1), vendedor de plano de saúde (4), mecânico automotivo (2), ajudante de mecânico automotivo (1), alinhador automotivo (1), comprador júnior (1) e nutricionista (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100, Centro.

Vagas: Auxiliar de cozinha (1), cozinheiro industrial (1), empregado doméstico nos serviços gerais (2), garçom (1), polidor de pedras (1) e vendedor porta a porta (3).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Avenida Beira Rio, 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.

Vagas: Cortadeira de roupas sob medida (1), designer gráfico (1), operador de multifio (1), promotor de vendas PCD (3) e torneiro CNC (1).

SINE CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: Auxiliar de escrituração fiscal (1), churrasqueiro (1) e costureira (5).

SINE COLATINA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: Pedreiro para obra pesada (10), auxiliar administrativo (2), atendente de bar e lanchonete (5), mecânico de manutenção de máquina industrial (1) e operador de fresadora com comando numérico (1).

SINE LINHARES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: Analista de relacionamento de comunidade (1), ajudante de separação de mercadoria (1), coordenador de turno em lanchonete (1), auxiliar de produção PCD (2), caseiro (1), costureira de máquina industrial (30), encarregado de pintura e isolamento térmico (1), pintor alpinista (4), supervisor alpinista (1), técnico agrícola (1), técnico de enfermagem do trabalho (2), técnico em eletrotécnico (1), vendedor interno (1) e zelador PCD (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.

Vagas: Professor de Educação Física (1), operador no varejo (2), executivo de vendas (2), vendedor (1), auxiliar de cozinha (1) e mecânico de máquinas agrícolas (1).

SINE SÃO MATEUS

Endereço: Praça Anchieta, 152  Centro.

Vagas: Analista de RH (1), auxiliar administrativo (1), assistente agrícola (1), auxiliar de produção (16), auxiliar de serviços gerais (3), banho e tosa de animais (1), chapeiro para carnes (1), confeiteira (1), dentista clínico geral (1), dentista ortodôntico (1), estagiário de TI (1), mecânico automotivo de suspensão/alinhador (3), mecânico de refrigeração (1), operador de empilhadeira (4), operador de produção (7), operador de utilidades (10), padeiro (1), técnico em manutenção (1), técnico em qualidade (1), técnico de informática (1) e vendedor técnico (1).

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, Viana-Sede.

Vagas: Moleiro, auxiliar linha de produção e PCD - diversas áreas

SINE DE VILA VELHA

Endereço: Rua Sete de Setembro, 95, Centro

Vagas: Ajudante de cozinha (1), chapeiro (1), costureira em geral (8), encarregado de almoxarifado (1), instalador de equipamentos de comunicação (1), manicure (6), operador de vendas (1) e vendedor (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)

Vagas: Atendente de manutenção - pintura automotiva (2), ajudante de motorista (1), analista contábil (1), assistente comercial (1), assistente / auxiliar de vendas (3), auxiliar administrativo reforma (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de estocagem (5), auxiliar de obras (2), balconista de farmácia (11), capodeito (2), cobrador (5), confeiteiro (3), consultor interno de vendas (1), dessosador (5), enfermeiro (1), estágio de administração (7), estágio de ciências contábeis (3), estágio de comunicação social (1), estágio de ensino médio (9), estágio de letras / inglês (1), estágio de marketing (1), estágio de pós-graduação Direito (1), estágio de publicidade e propaganda (2), estágio de técnico em administração (4), estágio de técnico em enfermagem (2), estágio de técnico em informática (1), estágio de técnico em recursos humanos (1), estágio de técnicos em saúde bucal (1), estágio de técnico em vendas (1), fiscal (2), mecânico a diesel (1), moleiro (1), motoboy (1), motociclista atendente externo (1), motorista (7), motorista carreteiro (15), operador de empilhadeira (2), padeiro (5), pedreiro (2), pintor automotivo (1), pintor de obras (3), pizzaiolo (5), promotor de vendas (2), provedor de peças (1), repositor de mercadorias (1), servente (2), técnico de enfermagem (10), técnico de manutenção e instalação de rede (1), vendedor (1), vendedor de autopeças (1) e vendedor externo (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Apoio de loja (1), auxiliar administrativo (3), auxiliar de garantia (1), auxiliar de produção (3), auxiliar de vendas (1), construção civil (1), divulgador e atendente externo (1), movimentador de mercadorias (1), operador industrial (3), representante de atendimento (55) e técnico de segurança do trabalho (3).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Endereço: Rua Amélia da Cunha Ornelas, 295, Bento Ferreira, Vitória.