Mais de 380 vagas de emprego nesta segunda-feira (20)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Arquivo

A semana começa com 383 vagas de trabalho abertas em todo o Estado. Os interessados devem procurar uma das agências de emprego para concorrer. Quem procura um trabalho com carteira assinada precisa ter formação em diversas áreas.

É preciso levar os documentos pessoais. Os candidatos que atenderem os requisitos estabelecidos pelas empresas são encaminhados para entrevista. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Nas agências do Sine estadual a oferta é de 186 vagas.

CONFIRA AS VAGAS

SINE ANCHIETA

Vagas: Analista de planejamento e controle de produção (1), assistente administrativo (1), assistente de operações (2), assistente comercial (2), dentista (2), costureira (3), contador ou técnico em contabilidade (1) e operador de máquina-elevador (1).

SINE ARACRUZ

Vagas: Alinhador automotivo (1), mecânico automotivo (2) e auxiliar mecânico automotivo (1)

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Ajudante de padeiro (1), almoxarife (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção (2), analista de importação e exportação (1), analista fiscal (1), comprador (1), eletricista industrial (1), engenheiro de produção (1), garçom (1), mecânico industrial (1), operador de caixa (1), operador de ponte rolante (1), operador de pórtico rolante (1), polidor de pedras (1), supervisor de orçamento (1), técnico de rede (1), técnico em segurança do trabalho (1) e serviços de reparação e manutenção (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Analista de marketing (1), cortador de roupas sob medida (1), empregada doméstica (1), encarregado de produção (1), gerente de vendas (2), marceneiro (1), motorista de entrega (1), operador de fresa ponte (3), vendedor externo (14) e vidraceiro (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Agente de microcrédito (5), analista fiscal (1), auxiliar administrativo PCD (1), funileiro de veículos (1) e pintor de veículos (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Pintor industrial (1), balconista (2), torneiro mecânico (1) e recepcionista de hotel (1).

SINE LINHARES

Vagas: Atendente de telemarketing (3), atendente de loja (1), auxiliar de produção (2), costureira de máquinas industriais (10), mecânico de automóvel (2), motorista de munck (1), resgatista (2), serralheiro (1) e técnico em nutrição (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Assistente comercial (1), babá (1), garçom (1), chapeiro (1), cozinheiro (1), professor de educação de física (1), classificador de chapas de granito (1), mecânico de máquinas agrícolas (1), atendente PCD (1), operador de ponte rolante (1), polidor de granito (1) e consultor de vendas (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Assistente de costureira (1), assistente social (1), assistente de informática (1), atendente de recepção (5), atendente PCD (38), auxiliar de contas (1), auxiliar administrativo (3), auxiliar técnico (1), auxiliar de topografia (1), cabeleireiro profissional (1), chapeiro (1), cortador de roupa (1), cozinheiro (2), eletricista de veículo (1), encarregado de operações (4), enfermeiro (7), gredista (1), impressor de offset mono (1), medidor e estoquista (1), motorista socorrista (1), nutricionista (), operador de rolo (1), pintor automotivo (1), psicólogo hospitalar (1), secretária de clínica (3), técnico de enfermagem (10), técnico de radiologia (1).

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Vagas: Supervisor de operações, coordenador de operações, analista de inventário, analista de logística, assistente de segurança patrimonial, técnico de segurança do trabalho, assistente de qualidade, assistente de pátio e portaria, assistente de tarefas, operador de empilhadeira e auxiliar de inventário.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de cozinha (1), ajudante de entrega (5), pintor veicular - grande porte (2), auxiliar de corte e costura (2), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de informática (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de vendas (3), camareira de hotel (1), costureira (3), cozinheira (1), encarregado de frota (1), estágio de administração (1), estágio de ensino médio (5), estágio de publicidade e propaganda (1), estágio superior de engenharia de produção (1), estágio superior de engenharia metalúrgica (1), estágio superior de química (1), estágio superior engenharia mecânica (1), estágio técnico em elétrica (1), estágio técnico em mecânica (1), estágio técnico em metalurgia (1), mecânico a diesel (1), mecânico de refrigeração (1), motoboy (4), motorista (5), operador de empilhadeira elétrica (1), operador de telemarketing ativo (10), promotor de vendas (1), salgadeira (1), técnico de enfermagem (1), técnico em instalação (3), técnico em mecânica (1), vendedor de autopeças (2), vendedor externo (3) e vendedora (4).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante (2), ajudante de carga e descarga (1), auxiliar (4), auxiliar administrativo (2), auxiliar de produção (4), cobrador (1), embalador (5), frentista (1), operador de telemarketing ativo (3), pintor automotivo - caminhão (1) e representante de atendimento (50).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Barman (1), mecânico de automóvel (1), pintor de automóveis (1), polidor de automóveis (1), técnico em segurança no trabalho (1) e agente de microcrédito (5).

SINE DA SERRA

Vagas: Chefe de cozinha (1), oficial de armação pleno (1), pedreiro de acabamento (1), soldador (1), cozinheira (1), isolador térmico (15), nutricionista (1), promotor de vendas (1), auxiliar de informática (1), oficial de manutenção predial (1), mecânico de veículos pesados (1), pintor veicular (1) e auxiliar administrativo PCD (1).