Mais de 300 vagas para aprender uma profissão no Espírito Santo

Está em busca de qualificação? Temos uma boa notícia para você! É que foram abertas mais de 300 vagas para cursos, entre presenciais e online, na Grande Vitória.
Na Prefeitura da Serra, há oportunidade para ajudante de obras, montagem e manutenção de computadores e auxiliar administrativo. É importante lembrar que as vagas são atualizadas a todo momento, podendo - ou não - haver diminuição na vagas.
Já a Faculdades Integradas Espírito-Santenses (Faesa), abriu cursos ligados à tecnologia. São eles: introdução ao mundo digital, gestão de projetos e aplicativos de impacto, tecnologias exponenciais, entre outros. Tem entre 14 a 29 anos? Então você pode se inscrever. As inscrições terminam nesta sexta-feira (29).
Prefeitura da Serra
Montagem e manutenção de computadores
Carga horária: 80 horas
Período: 01/04 a 26/04
Turno: Matutino (08 às 12h), Vespertino (13 às 17h).
Local do curso: Pró- cidadão (Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra)
Pré – requisitos: ser morador da Serra, idade mínima 15 anos; escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série), ter feito curso de informática básica.
Ajudante de obras
Carga Horária: 160 horas
Período: 15/04 a 14/06
Turno: Matutino (08 às 12h), Vespertino (13 às 17h).
Local: Pró-Cidadão (Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra)
Pré – requisitos: ser morador da Serra, idade mínima 18 anos; escolaridade ensino fundamental I completo (antiga 4° série).
Auxiliar administrativo
Período: 1º a 27 de abril
Horário: 8 às 12h e 13h às 17h
Local: Associação de moradores de Planalto Serrano A
Carga horária: 80 horas
Pré-requisitos: ser morador do bairro ou adjacências, ser alfabetizado, idade mínima a partir dos 15 anos, escolaridade mínima fundamental I 5° ano (antiga 4ª série).
Inscrições: No Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. É preciso apresentar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e comprovação escolar (histórico ou declaração). Mais informação pelos telefones: 3252-7118/ 3252-7420
Faesa
Estão abertas 250 vagas em cursos online gratuitos. O objetivo é capacitar jovens, de 14 a 29 anos, que estão em situação de vulnerabilidade.
As oportunidades são para: Introdução ao mundo digital; gestão de projetos e aplicativos de impacto; tecnologias Exponenciais; introdução a inteligência artificial; hackeando seu futuro.
Inscrições: devem se inscrever, até o dia 29 de março, pelo site www.faesa.br e escolher uma das capacitações listadas