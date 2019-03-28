Mais de 300 vagas para aprender uma profissão no Espírito Santo

Há oportunidades para cursos presenciais e online Crédito: Arquivo / AG

Está em busca de qualificação? Temos uma boa notícia para você! É que foram abertas mais de 300 vagas para cursos, entre presenciais e online, na Grande Vitória.

Na Prefeitura da Serra, há oportunidade para ajudante de obras, montagem e manutenção de computadores e auxiliar administrativo. É importante lembrar que as vagas são atualizadas a todo momento, podendo - ou não - haver diminuição na vagas.

Já a Faculdades Integradas Espírito-Santenses (Faesa), abriu cursos ligados à tecnologia. São eles: introdução ao mundo digital, gestão de projetos e aplicativos de impacto, tecnologias exponenciais, entre outros. Tem entre 14 a 29 anos? Então você pode se inscrever. As inscrições terminam nesta sexta-feira (29).

Prefeitura da Serra

Montagem e manutenção de computadores

Carga horária: 80 horas

Período: 01/04 a 26/04

Turno: Matutino (08 às 12h), Vespertino (13 às 17h).

Local do curso: Pró- cidadão (Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra)

Pré – requisitos: ser morador da Serra, idade mínima 15 anos; escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série), ter feito curso de informática básica.

Ajudante de obras

Carga Horária: 160 horas

Período: 15/04 a 14/06

Turno: Matutino (08 às 12h), Vespertino (13 às 17h).

Local: Pró-Cidadão (Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra)

Pré – requisitos: ser morador da Serra, idade mínima 18 anos; escolaridade ensino fundamental I completo (antiga 4° série).

Auxiliar administrativo

Período: 1º a 27 de abril

Horário: 8 às 12h e 13h às 17h

Local: Associação de moradores de Planalto Serrano A

Carga horária: 80 horas

Pré-requisitos: ser morador do bairro ou adjacências, ser alfabetizado, idade mínima a partir dos 15 anos, escolaridade mínima fundamental I 5° ano (antiga 4ª série).

Inscrições: No Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. É preciso apresentar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e comprovação escolar (histórico ou declaração). Mais informação pelos telefones: 3252-7118/ 3252-7420

Faesa

Estão abertas 250 vagas em cursos online gratuitos. O objetivo é capacitar jovens, de 14 a 29 anos, que estão em situação de vulnerabilidade.

As oportunidades são para: Introdução ao mundo digital; gestão de projetos e aplicativos de impacto; tecnologias Exponenciais; introdução a inteligência artificial; hackeando seu futuro.

Inscrições: devem se inscrever, até o dia 29 de março, pelo site devem se inscrever, até o dia 29 de março, pelo site www.faesa.br e escolher uma das capacitações listadas