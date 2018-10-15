Mais de 250 vagas de emprego abertas em agências do Sine no ES

Carteira de trabalho Crédito: Fernando Madeira

Quem está à procura de emprego com carteira assinada pode buscar oportunidades nas agências do Sistema Nacional de Emprego ( Sine ) do Espírito Santo. A partir desta segunda-feira (15), 251 vagas estarão abertas.

Há oportunidades para eletricista, vendedor, cirurgião dentista, manicure, entre outras.

Os interessados precisam criar, em uma unidade do Sine , um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.

As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador.

Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine . As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

SINE  ANCHIETA

Repositor de supermercado 01

Operador de Retroescavadeira 01

SINE  ARACRUZ

Cobrador de transporte 02

Eletricista 02

Eletricista de veículos 01

Inspetor de equipamento 01

Mecânico de Refrigeração 01

Padeiro confeiteiro 01

Vendedor de Serviços 02

Vendedor de plano de saúde 03

SINE - BARRA DE SÃO FRANCISCO

Auxiliar de Cozinha 01

Auxiliar Industrial 01

Auxiliar de Produção (para pessoa com deficiência  PCD) 01

Comprador 01

Costureira 01

Eletricista de Manutenção Industrial 01

Garçom 01

Operador de Caixa 01

Operador de Empilhadeira 01

Operador de Ponte Rolante 01

Técnico em Edificações 01

Técnico em Segurança do Trabalho 01

Vendedor externo 01

SINE - AGÊNCIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Acabador de Granito 06

Assistente de marketing 01

Auxiliar de marketing (para pessoa com deficiência  PCD) 01

Auxiliar de manutenção (para pessoa com deficiência  PCD) 01

Colorista têxtil 01

Cortador/Serrador de Mármore 01

Costureira de ajustes de roupas 01

Mecânico Diesel 01

Oficial Polivalente 02

Representante Comercial 04

Sondador SPT 01

Vendedor 02

SINE  CARIACICA

Chapeiro 02

Cozinheiro 02

Promotor de vendas 01

Recepcionista atendente 01

Representante comercial 01

Técnico em Automação Industrial 01

Vendedor porta a porta 01

SINE DE COLATINA

Especialista de programa socioambiental 01

Especialista de gestão 01

Vendedor porta em porta 01

Motorista Carreteiro 04

Operador de empilhadeira 01

Encarregado da Construção Civil pesada 02

Auxiliar de pessoal 01

SINE  LINHARES

Ajudante de carga e descarga 03

Apontador de campo 01

Apontador de obras 02

Apontador de turma 01

Assistente de vendas 01

Auxiliar de campo 01

Auxiliar de limpeza 02

Auxiliar de pessoal 01

Auxiliar nos serviços de alimentação 01

Biólogo 01

Biologista 01

Chapista de lanchonete 02

Cirurgião dentista 01

Controlador de praga 01

Encarregado de manutenção 01

Gerente de segurança 01

Isolador 01

Marmorista 01

Mecânico de automóvel linha diesel 01

Mecânico de equipamento pesado 01

Mecânico de manutenção de caminhão a Diesel 03

Mecânico de manutenção trator 01

Motorista carreteiro 02

Operador de caldeira 01

Repositor de mercadorias 01

Soldado MIG 10

Técnico agrícola 01

Técnico de manutenção eletrônica 01

Técnico em segurança do trabalho 01

Torneiro Mecânico 01

Vendedor pracista 09

SINE  NOVA VENÉCIA

Auxiliar de serviços gerais (para pessoa com deficiência  PCD) 02

Auxiliar de biblioteca (para pessoa com deficiência  PCD) 01

Auxiliar Administrativo (para pessoa com deficiência  PCD) 02

Eletricista Automotivo 01

Eletricista Industrial 01

Impressor Offset 01

Farmacêutico 01

Cirurgião Dentista 04

Técnico em saúde bucal 01

Técnico em prótese dentária 01

Auxiliar de Consultório Odontológico 01

Auxiliar Industrial 01

Atendente (para pessoa com deficiência  PCD) 01

Promotor de vendas 01

Professor de Educação Física 02

Polidor de granito 01

Trabalhador rural 02

Vendedor Interno 01

SINE  SÃO MATEUS

Açougueiro 11

Atendente (para pessoa com deficiência  PCD) 01

Auxiliar de serviços Gerais Hospitalar 01

Auxiliar industrial 01

Barbeiro Profissional 01

Cabeleireiro corte masculino 01

Cabeleireira Profissional 01

Cabeleireiro Profissional 01

Coordenador de Unidade 02

Costureira 01

Cozinheira 01

Eletricista 01

Eletricista Automotivo 01

Enfermeiro 13

Estagiário de Engenharia Elétrica 01

Farmacêutico 01

Guardião de piscina 01

Gerenciador de Prevenção de riscos 01

Impressor de Offset Mono 01

Instalador de TV a cabo 06

Locutor 01

Manicure 03

Recepcionista noturno 01

Repositor de mercadorias 01

Técnico de enfermagem 35

Técnico saúde bucal 01

Técnico de refrigeração 01

Vendedor externo 08