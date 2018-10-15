Mais de 250 vagas de emprego abertas em agências do Sine no ES

Quem está à procura de emprego com carteira assinada pode buscar oportunidades nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Espírito Santo. A partir desta segunda-feira (15), 251 vagas estarão abertas.
Há oportunidades para eletricista, vendedor, cirurgião dentista, manicure, entre outras.
Os interessados precisam criar, em uma unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.
As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador.
Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.
CONFIRA AS OPORTUNIDADES
SINE ANCHIETA
Repositor de supermercado 01
Operador de Retroescavadeira 01
SINE ARACRUZ
Cobrador de transporte 02
Eletricista 02
Eletricista de veículos 01
Inspetor de equipamento 01
Mecânico de Refrigeração 01
Padeiro confeiteiro 01
Vendedor de Serviços 02
Vendedor de plano de saúde 03
SINE - BARRA DE SÃO FRANCISCO
Auxiliar de Cozinha 01
Auxiliar Industrial 01
Auxiliar de Produção (para pessoa com deficiência PCD) 01
Comprador 01
Costureira 01
Eletricista de Manutenção Industrial 01
Garçom 01
Operador de Caixa 01
Operador de Empilhadeira 01
Operador de Ponte Rolante 01
Técnico em Edificações 01
Técnico em Segurança do Trabalho 01
Vendedor externo 01
SINE - AGÊNCIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Acabador de Granito 06
Assistente de marketing 01
Auxiliar de marketing (para pessoa com deficiência PCD) 01
Auxiliar de manutenção (para pessoa com deficiência PCD) 01
Colorista têxtil 01
Cortador/Serrador de Mármore 01
Costureira de ajustes de roupas 01
Mecânico Diesel 01
Oficial Polivalente 02
Representante Comercial 04
Sondador SPT 01
Vendedor 02
SINE CARIACICA
Chapeiro 02
Cozinheiro 02
Promotor de vendas 01
Recepcionista atendente 01
Representante comercial 01
Técnico em Automação Industrial 01
Vendedor porta a porta 01
SINE DE COLATINA
Especialista de programa socioambiental 01
Especialista de gestão 01
Vendedor porta em porta 01
Motorista Carreteiro 04
Operador de empilhadeira 01
Encarregado da Construção Civil pesada 02
Auxiliar de pessoal 01
SINE LINHARES
Ajudante de carga e descarga 03
Apontador de campo 01
Apontador de obras 02
Apontador de turma 01
Assistente de vendas 01
Auxiliar de campo 01
Auxiliar de limpeza 02
Auxiliar de pessoal 01
Auxiliar nos serviços de alimentação 01
Biólogo 01
Biologista 01
Chapista de lanchonete 02
Cirurgião dentista 01
Controlador de praga 01
Encarregado de manutenção 01
Gerente de segurança 01
Isolador 01
Marmorista 01
Mecânico de automóvel linha diesel 01
Mecânico de equipamento pesado 01
Mecânico de manutenção de caminhão a Diesel 03
Mecânico de manutenção trator 01
Motorista carreteiro 02
Operador de caldeira 01
Repositor de mercadorias 01
Soldado MIG 10
Técnico agrícola 01
Técnico de manutenção eletrônica 01
Técnico em segurança do trabalho 01
Torneiro Mecânico 01
Vendedor pracista 09
SINE NOVA VENÉCIA
Auxiliar de serviços gerais (para pessoa com deficiência PCD) 02
Auxiliar de biblioteca (para pessoa com deficiência PCD) 01
Auxiliar Administrativo (para pessoa com deficiência PCD) 02
Eletricista Automotivo 01
Eletricista Industrial 01
Impressor Offset 01
Farmacêutico 01
Cirurgião Dentista 04
Técnico em saúde bucal 01
Técnico em prótese dentária 01
Auxiliar de Consultório Odontológico 01
Auxiliar Industrial 01
Atendente (para pessoa com deficiência PCD) 01
Promotor de vendas 01
Professor de Educação Física 02
Polidor de granito 01
Trabalhador rural 02
Vendedor Interno 01
SINE SÃO MATEUS
Açougueiro 11
Atendente (para pessoa com deficiência PCD) 01
Auxiliar de serviços Gerais Hospitalar 01
Auxiliar industrial 01
Barbeiro Profissional 01
Cabeleireiro corte masculino 01
Cabeleireira Profissional 01
Cabeleireiro Profissional 01
Coordenador de Unidade 02
Costureira 01
Cozinheira 01
Eletricista 01
Eletricista Automotivo 01
Enfermeiro 13
Estagiário de Engenharia Elétrica 01
Farmacêutico 01
Guardião de piscina 01
Gerenciador de Prevenção de riscos 01
Impressor de Offset Mono 01
Instalador de TV a cabo 06
Locutor 01
Manicure 03
Recepcionista noturno 01
Repositor de mercadorias 01
Técnico de enfermagem 35
Técnico saúde bucal 01
Técnico de refrigeração 01
Vendedor externo 08
Veterinário 01