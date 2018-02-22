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Há vagas

Mais de 230 vagas para trabalhar com carteira assinada

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. Basta procurar o Sine mais próximo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 16:39

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 16:39

Sines oferecem vagas para todos os níveis de escolaridade Crédito: Fernando Madeira
As agências de emprego de todo Estado estão com  oportunidades para entrar ou voltar ao mercado de trabalho. São mais de 230 vagas vagas destinadas a quem quer um trabalho com carteira assinada. Do total de oportunidades, 134 estão sendo oferecidas só na Agência do Trabalhador de Vitória.
Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade. Entre as oportunidades, têm vaga em aberto para designer gráfico, chapista e pizzaiolo. 
Os interessados devem procurar uma das unidades, sem se esquecer de levar os documentos pessoais. O trabalhador que se encaixar no perfil da vaga será encaminhado para a entrevista.
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CONFIRA AS VAGAS
SINE ANCHIETA 
Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Rodovia do Sol, s/n, Centro (Casa do Cidadão).
Vagas: Cozinheiro (1), encarregado de supermercado (1) e repositor de mercadorias (3).
SINE ARACRUZ 
Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz.
Vagas: eletricista (1), técnico de refrigeração (1) e técnico de laboratório de análises clínicas (1).
SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO 
Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 - Centro.
Vagas: auxiliar administrativo (1) e vendedor externo (1).
SINE CARIACICA
Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
Vagas: Arte-finalista (1) e operador de empilhadeira (1).
SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
Endereço: Rua 25 de Março, nº 71, Centro  Cachoeiro de Itapemirim/ES
Vagas: Analista financeiro (1), auxiliar de topógrafo (1), cozinheiro (1), designer gráfico (1), encarregado de manutenção civil (1), encarregado de produção de álcool (1), garçom (2), gestor ambiental (1), operador de cozedor (1), pintor automotivo (1)pregoeiro eletrônico presencial (1), resinador (1), serrador de granido (2) e vendedor externo (2).
SINE COLATINA 
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: Operador de carregadeira (1)l operado de retroescavadeira (1), motorista de caminhão basculante (3), motorista de caminhão comboio (1), pedreiro (3), carpinteiro (3), auxiliar de obras (16), auxiliar administrativo - estágio (2) e cuidador de idosos (3).
SINE LINHARES 
Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: Acabador de mármore (2), atendente de lanchonete (1), auxiliar de limpeza (2), cozinheiro (1), instalador de piscina (1), mecânico de refrigeração (1), mecânico de máquinas pesadas (1), mecânico automotivo (4), motorista de caminhão leve (2), operador de máquina de sorvete (1), pintor industrial (1), representante comercial (1), auxiliar de obras (10), sushiman (1), técnico em meio ambiente (1), e trabalhador rural (1).
SINE NOVA VENÉCIA 
Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.
Vagas: Técnico de informática (1), vendedor externo (2), instalador de internet (1), chapeiro (1), dentista (1), perfumista (1), balconista (1) e operador de caixa (1).
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA
Endereço: Rua Amélia da Cunha Ornalas, 295, Bento Ferreira.
Vagas: assistente administrativo (1), atendente de telemarketing (50), auxiliar de limpeza (4), chapista de lanchonete (2), confeiteiro (2), consultor de vendas (1),costureira geral (8), cozinheiro geral (1), desenhista industrial gráfico - designer gráfico (2), empregado doméstico faxineiro (1), estampador de tecido (2), gerente de loja e supermercado (1), mecânico de automóvel (2), mecânico de refrigeração (1), motoristas (1), operador de empilhadeira (5), pizzaiolo (5), promotor de vendas (1), vendedor de serviços (1), vigia (1), recepcionista atendente (1), arte-finalista (1), costureiro (3), gerente de logística - armazenagem e distribuição (1), forneiro de padaria (1), técnico em fibras ópticas (10), analista de inventário (1), supervisor de operações logísticas (1), instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (10), mecânico de Máquinas Pesadas - Manutenção (1), operador de Pá Carregadeira e Tratores (10) e Bordadeira (1).

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