Mais de 230 vagas para trabalhar com carteira assinada

Sines oferecem vagas para todos os níveis de escolaridade Crédito: Fernando Madeira

As agências de emprego de todo Estado estão com oportunidades para entrar ou voltar ao mercado de trabalho. São mais de 230 vagas vagas destinadas a quem quer um trabalho com carteira assinada. Do total de oportunidades, 134 estão sendo oferecidas só na Agência do Trabalhador de Vitória.

Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade. Entre as oportunidades, têm vaga em aberto para designer gráfico, chapista e pizzaiolo.

Os interessados devem procurar uma das unidades, sem se esquecer de levar os documentos pessoais. O trabalhador que se encaixar no perfil da vaga será encaminhado para a entrevista.

SINE ANCHIETA

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Rodovia do Sol, s/n, Centro (Casa do Cidadão).

Vagas: Cozinheiro (1), encarregado de supermercado (1) e repositor de mercadorias (3).

SINE ARACRUZ

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz.

Vagas: eletricista (1), técnico de refrigeração (1) e técnico de laboratório de análises clínicas (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 - Centro.

Vagas: auxiliar administrativo (1) e vendedor externo (1).

SINE CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: Arte-finalista (1) e operador de empilhadeira (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Rua 25 de Março, nº 71, Centro  Cachoeiro de Itapemirim/ES

Vagas: Analista financeiro (1), auxiliar de topógrafo (1), cozinheiro (1), designer gráfico (1), encarregado de manutenção civil (1), encarregado de produção de álcool (1), garçom (2), gestor ambiental (1), operador de cozedor (1), pintor automotivo (1)pregoeiro eletrônico presencial (1), resinador (1), serrador de granido (2) e vendedor externo (2).

SINE COLATINA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: Operador de carregadeira (1)l operado de retroescavadeira (1), motorista de caminhão basculante (3), motorista de caminhão comboio (1), pedreiro (3), carpinteiro (3), auxiliar de obras (16), auxiliar administrativo - estágio (2) e cuidador de idosos (3).

SINE LINHARES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: Acabador de mármore (2), atendente de lanchonete (1), auxiliar de limpeza (2), cozinheiro (1), instalador de piscina (1), mecânico de refrigeração (1), mecânico de máquinas pesadas (1), mecânico automotivo (4), motorista de caminhão leve (2), operador de máquina de sorvete (1), pintor industrial (1), representante comercial (1), auxiliar de obras (10), sushiman (1), técnico em meio ambiente (1), e trabalhador rural (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.

Vagas: Técnico de informática (1), vendedor externo (2), instalador de internet (1), chapeiro (1), dentista (1), perfumista (1), balconista (1) e operador de caixa (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Endereço: Rua Amélia da Cunha Ornalas, 295, Bento Ferreira.