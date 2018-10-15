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Qualificação

Mais de 200 vagas para aprender uma profissão na Serra

Interessados podem se inscrever nesta segunda e terça-feiras; chances são para moradores do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 15:07

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 15:07

Designer de sobrancelha é um dos cursos oferecidos pela Prefeitura da Serra Crédito: Reprodução intenet
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para 218 vagas em cursos de qualificação. As oportunidades são destinadas aos moradores do município. As aulas são de graça.
Os interessados podem se inscrever nesta segunda (15) e terça-feira, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, a partir das 8 horas.
Confira outras notícias sobre cursos, concursos e empregos
Para se inscrever, é necessário apresentar cópias de RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Alguns cursos exigem documentação específica e as informações podem ser conferidas logo abaixo. Menor de idade só se inscreve acompanhado do responsável.
Os cursos, voltados aos moradores da Serra, são os seguintes: montagem e manutenção de computadores, informática integrada, cuidador de idosos, design de sobrancelhas, especialização unhas de gel e cuidador infantil.
Na terça-feira (16) também será possível se inscrever para a Oficina de Competências e Habilidades para o Trabalho, em que o participante vai adquirir habilidades importantes para o trabalho, discutir sobre relacionamento interpessoal, convivência e respeito às diferenças, feedback, oportunidade de crescimento, autoliderança, desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de equipes, comprometimento e foco nos resultados.
Para mais informações sobre os cursos e oficina, os telefones são: 27 3252-7418/ 3252-7420.
CONFIRA OS CURSOS
Dia 15/10 (Segunda-feira)
CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS
Vagas: 17 
Período: 19/11 a 3/12
Turno: noturno (17h30 às 21h30)
Local do curso: Pró-Cidadão
Pré-requisitos: idade mínima de 18 anos, ser alfabetizado, ser morador da Serra, ter escolaridade mínima de 8ª série completa.
Documentos necessários (cópia): comprovação escolar (histórico ou declaração).
CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS
Vagas: 16
Período: 19/11 a 3/12
Turno: noturno (17h30 às 21h30)
Local do curso: Pró-Cidadão
Pré-requisitos: idade mínima de 16 anos, ser alfabetizado, ser morador da Serra, ter escolaridade mínima de 5ª série.
Documentos necessários (cópia): comprovação escolar (histórico ou declaração).
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM UNHA DE GEL
Vagas: 16
Período: 26 a 30/11
Turno: vespertino (13 às 17 horas)
Local do curso: Senac, em Vitória
Pré-requisitos: idade mínima de 16 anos, ser alfabetizado, ser morador da Serra, ter escolaridade mínima de 5ª série e ter cursado o curso de manicure e pedicure ou experiência em carteira de trabalho.
Documentos necessários (cópia): comprovação escolar (histórico ou declaração) e comprovação do curso de manicure e pedicure ou experiência em carteira ou declaração.
CURSO DE CUIDADOR INFANTIL
Vagas: 19
Período: 22/10 a 21/12
Turno: vespertino (13 às 17 horas)
Local do curso: Pró-Cidadão
Pré-requisitos: idade mínima de 18 anos, ser alfabetizado, ser morador da Serra, ter escolaridade mínima de 5ª série completa.
Documentos necessários (cópia): comprovação escolar (histórico ou declaração).
Dia 16/10 (Terça - feira)
CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
Vagas: 50
Período: 5 a 30/11
Turno: matutino (8 às 12 horas) e vespertino (13 às 17 horas)
Local do curso: Pró-Cidadão
Pré-requisitos: idade mínima de 15 anos, ser alfabetizado, ser morador da Serra, ter escolaridade mínima de 5ª série.
CURSO DE INFORMÁTICA INTEGRADA
Vagas: 40
Período: 5 a 30/11
Turno: matutino (8 às 12 horas) e vespertino (13 às 17 horas)
Local do curso: Pró-Cidadão
Pré-requisitos: idade mínima de 15 anos, ser alfabetizado, ser morador da Serra, ter escolaridade mínima de 5ª série.
OFICINA DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA O TRABALHO
Vagas: 60
Período: 5 a 30/11
Turno: matutino (8 às 12 horas) e noturno (17h30 às 21h30)
Local do curso: Pró-Cidadão
Pré-requisitos: idade mínima de 16 anos, ser alfabetizado, ser morador da Serra, ter escolaridade mínima de 5ª série.
 

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