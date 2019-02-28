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Inscrições abertas

Mais de 2.200 vagas abertas nas Forças Armadas

Oportunidades estão disponíveis na Marinha, Exército e Aeronáutica; candidatos precisam ter o nível médio

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 14:48

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 fev 2019 às 14:48
Exército abriu seleção para contratar sargentos Crédito: Fernando Madeira - NA
Quem quer ingressar nas Forças Armadas devem aproveitar as oportunidades abertas na Marinha, Exército e Aeronáutica. São 2.247 vagas para candidatos que tenham o nível médio.
A maior oferta está disponível na Escola de Sargentos das Armas (ESA). São 1.060 oportunidades para os Cursos de Formação e Graduação de Sargentos das áreas Geral/ Aviação, Música e Saúde.
Os candidatos precisam ter concluído o Ensino Médio e para os candidatos da área da saúde a conclusão do curso Técnico em Enfermagem até a data de sua apresentação na Organização Militar de Corpo de Tropa (OMCT), além de apresentar registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren).
A idade para a área Geral/ Aviação é no mínimo, 17 anos e no máximo 24 anos, já para as áreas Música e Saúde o candidato deve ter no mínimo 17 anos e no máximo 26 anos.
As inscrições podem ser feitas até 20 de março de 2019, pelo site www.esa.eb.mil.br
Os aprovados serão matriculados na condição de recruta fuzileiro naval, com direito a remuneração de R$ 956, alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica. O treinamento ocorre em regime de internato e dedicação exclusiva até a formatura. Após conclusão do curso, os recrutas serão elevados ao cargo de soldado fuzileiro naval, com vencimentos de R$ 1.856,
MARINHA
Na Marinha, são 960 vagas para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. A seleção é aberta a candidatos que tenham o ensino médio, 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 2020 e do sexo masculino.
Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de março de 2019 no site www.marinha.mil.br.
Após a formação, o salário é de R$ 1.856,00. 
AERONÁUTICA
O Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica oferece um total de 227 vagas. Podem participar candidatos que tenham concluído nível médio e que não tenham menos de 17 anos e nem completar 25 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula.
O prazo para se inscrever vai até as 15h do dia 19 de março de 2019, no site www.fab.mil.br.
Durante os estudos, os recrutas serão considerados praças especiais, com vencimentos atuais de R$ 956. A Aeronáutica também concede alimentação, alojamento, fardamento e assistências médico-hospitalar e dentária. Após a formação, eles passarão ao posto de terceiro sargento, que paga R$ 3.825, e poderão servir em todo o território nacional, conforme as necessidades da Força Aérea Brasileira (FAB).

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