Mais de 2.200 vagas abertas nas Forças Armadas

Exército abriu seleção para contratar sargentos Crédito: Fernando Madeira - NA

Quem quer ingressar nas Forças Armadas devem aproveitar as oportunidades abertas na Marinha, Exército e Aeronáutica. São 2.247 vagas para candidatos que tenham o nível médio.

A maior oferta está disponível na Escola de Sargentos das Armas (ESA). São 1.060 oportunidades para os Cursos de Formação e Graduação de Sargentos das áreas Geral/ Aviação, Música e Saúde.

Os candidatos precisam ter concluído o Ensino Médio e para os candidatos da área da saúde a conclusão do curso Técnico em Enfermagem até a data de sua apresentação na Organização Militar de Corpo de Tropa (OMCT), além de apresentar registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

A idade para a área Geral/ Aviação é no mínimo, 17 anos e no máximo 24 anos, já para as áreas Música e Saúde o candidato deve ter no mínimo 17 anos e no máximo 26 anos.

As inscrições podem ser feitas até 20 de março de 2019, pelo site www.esa.eb.mil.br

Os aprovados serão matriculados na condição de recruta fuzileiro naval, com direito a remuneração de R$ 956, alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica. O treinamento ocorre em regime de internato e dedicação exclusiva até a formatura. Após conclusão do curso, os recrutas serão elevados ao cargo de soldado fuzileiro naval, com vencimentos de R$ 1.856,

MARINHA

Na Marinha, são 960 vagas para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. A seleção é aberta a candidatos que tenham o ensino médio, 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 2020 e do sexo masculino.

Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de março de 2019 no site www.marinha.mil.br

Após a formação, o salário é de R$ 1.856,00.

AERONÁUTICA

O Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica oferece um total de 227 vagas. Podem participar candidatos que tenham concluído nível médio e que não tenham menos de 17 anos e nem completar 25 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula.

O prazo para se inscrever vai até as 15h do dia 19 de março de 2019, no site www.fab.mil.br