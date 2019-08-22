Mais de 150 vagas de estágios com bolsas de até R$ 1,6 mil

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos. Isso porque a Justiça Federal e o Ministério Público , além do CIEE e do IEL estão com vagas de estágio abertas para alunos de níveis médio e superior. A bolsa pode chegar a R$ 1,6 mil.

CONFIRA AS VAGAS

IEL

Vagas: 44 para estudantes de ensinos técnico e superior

Cadastro: no site sne.iel.org.br/es

Bolsas: variam de R$ 300 a R$ 1.108

Cursos: Técnico em segurança do trabalho, pedagogia, técnico em eletrotécnica, técnico em eletrotécnica, técnico em administração, administração, ciências contábeis, técnico em automação, ciência da computação/ sistema da informação/ análise e desenvolvimento de sistemas ou engenharia da computação, engenharia civil ou arquitetura.

CIEE

Vagas: são 100 oportunidades, sendo 74 para estudantes de nível superior e 26 para nível médio/técnico.

Cadastro: no site no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.

Bolsas: variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.

Cursos: Administração (21), ciências contábeis (6), tecnologia em logística (1), ciências econômicas(1), gestão comercial (2), comércio exterior (2), ciência da computação (4), sistemas de informação (4), engenharia da computação (2), análise e desenvolvimento de sistemas (1), tecnologia da informação (1), engenharia civil (1), designer de moda(1), psicologia (1), pedagogia(5), direito (1), marketing (5), publicidade e propaganda (4), ensino médio regular ou eja (3), técnico em administração (13), técnico em logística (1), técnico em edificações (2), técnico em portos (1), técnico em modelagem e vestuário (1), técnico em eletrotécnica (1), técnico em informática (3) e técnico em redes (1).

MINISTÉRIO PÚBLICO

Vagas: As oportunidades são para cadastro de reserva e destinadas a alunos de Direito e Engenharia Ambiental.

Bolsa: é de R$ 1,6 mil para 30 horas semanais, além de auxílio-transporte no valor mensal de R$ 100,00 e a cobertura de seguro de acidentes pessoais.

Inscrições: podem ser feitas de 15 de agosto a 1º de setembro de 2019, pelo podem ser feitas de 15 de agosto a 1º de setembro de 2019, pelo endereço eletrônico do MPES

Justiça federal

Vagas: 11 e os interessados precisam estar cursando entre o 5º e o 9º períodos de Direito.

Bolsa: de R$ 798,60 e auxílio-transporte no valor de R$ 7,50 por dia útil trabalhado.

Inscrições: de 26 de agosto de 2019 a 6 de setembro de 2019, mediante o preenchimento do Formulário padronizado de inscrição, que se encontra no site de 26 de agosto de 2019 a 6 de setembro de 2019, mediante o preenchimento do Formulário padronizado de inscrição, que se encontra no site www.jfes.jus.br (link estágios – área de atuação EMARF), e encaminhado exclusivamente para o e-mail [email protected]