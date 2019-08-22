Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Mais de 150 vagas de estágios com bolsas de até R$ 1,6 mil
Jovens talento

Mais de 150 vagas de estágios com bolsas de até R$ 1,6 mil

Vagas são destinadas a estudantes de ensinos médio e superior; inscrições para chances em todo o ES

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 12:53

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

22 ago 2019 às 12:53
Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO
Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos. Isso porque a Justiça Federal e o Ministério Público, além do CIEE e do IEL estão com vagas de estágio abertas para alunos de níveis médio e superior. A bolsa pode chegar a R$ 1,6 mil.
> Ministério Público do ES abre vags de estágio com bolsas de até R$ 1,6 mil
CONFIRA AS VAGAS
IEL
Vagas: 44 para estudantes de ensinos técnico e superior
Cadastro: no site sne.iel.org.br/es
Bolsas: variam de R$ 300 a R$ 1.108
Cursos: Técnico em segurança do trabalho, pedagogia, técnico em eletrotécnica, técnico em eletrotécnica, técnico em administração, administração, ciências contábeis, técnico em automação, ciência da computação/ sistema da informação/ análise e desenvolvimento de sistemas ou engenharia da computação, engenharia civil ou arquitetura.
CIEE
Vagas: são 100 oportunidades, sendo 74 para estudantes de nível superior e 26 para nível médio/técnico.
Cadastro: no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.
Bolsas: variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.
Cursos: Administração (21), ciências contábeis (6), tecnologia em logística (1), ciências econômicas(1), gestão comercial (2), comércio exterior (2), ciência da computação (4), sistemas de informação (4), engenharia da computação (2), análise e desenvolvimento de sistemas (1), tecnologia da informação (1), engenharia civil (1), designer de moda(1), psicologia (1), pedagogia(5), direito (1), marketing (5), publicidade e propaganda (4), ensino médio regular ou eja (3), técnico em administração (13), técnico em logística (1), técnico em edificações (2), técnico em portos (1), técnico em modelagem e vestuário (1), técnico em eletrotécnica (1), técnico em informática (3) e técnico em redes (1).
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vagas: As oportunidades são para cadastro de reserva e destinadas a alunos de Direito e Engenharia Ambiental.
Bolsa: é de R$ 1,6 mil para 30 horas semanais, além de auxílio-transporte no valor mensal de R$ 100,00 e a cobertura de seguro de acidentes pessoais.
Inscrições: podem ser feitas de 15 de agosto a 1º de setembro de 2019, pelo endereço eletrônico do MPES
Justiça federal
Vagas: 11 e os interessados precisam estar cursando entre o 5º e o 9º períodos de Direito.
Bolsa: de R$ 798,60 e auxílio-transporte no valor de R$ 7,50 por dia útil trabalhado.
Inscrições: de 26 de agosto de 2019 a 6 de setembro de 2019, mediante o preenchimento do Formulário padronizado de inscrição, que se encontra no site www.jfes.jus.br (link estágios – área de atuação EMARF), e encaminhado exclusivamente para o e-mail [email protected].
> Leia mais sobre Concursos e Empregos
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados