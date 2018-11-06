Mais de 130 vagas de estágio disponíveis nesta terça-feira (6)

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

Estudantes dos ensinos médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos. Isso porque estão abertas mais de 130 vagas de estágio nesta terça-feira (6). As bolsas podem chegar a R$ 1.000.

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE) está com inscrições abertas para 83 vagas de estágio, das quais 60 para áreas de nível superior e 23 para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 400 a R$ 800.

Já na Super Estágios a oferta é de 29 oportunidades para os alunos do ensino médio e dos níveis técnico e superior. Os valores das bolsas variam entre R$ 350 e R$ 1.000.

Oportunidades também no IEL. Neste caso, são 22 chances e as bolsas variam de R$ 150 a R$ 1.000.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE

Vagas: 83, sendo 60 para estudantes de nível superior e 23 para os de nível médio/técnico.

Cadastro: no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE em todo o Estado.

Bolsas: variam de R$ 400,00 a R$ 800,00.

Cursos: Administração (19), arquivologia (1), ciências contábeis (3), ciências da computação (1), direito (2), engenharia ambiental (2), engenharia civil (1), engenharia de produção (3), engenharia mecânica (1), jornalismo (1), marketing (9), pedagogia (4), publicidade e propaganda (9), sistema de informação (1), tecnologia da informação (1), tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas (1), tecnólogo em logística (1), ensino médio regular ou EJA (13), técnico em administração (7), técnico em enfermagem (2) e técnico em informática (1).

SUPER ESTÁGIOS

Vagas: 29 para estudantes de níveis médio, técnico e superior.

Bolsas: variam de R$ 350 a R$ 1.000.

Cursos: Há três vagas de atendimento quem está no ensino médio. Para os estudantes de nível técnico, estão disponíveis vagas nas áreas de Segurança do Trabalho, Saúde Bucal, Prótese Dentária, Alimentos e Cozinha. Já o nível superior oferece oportunidades para quem faz faculdades dos cursos Administração, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Marketing, Tecnologia em Redes de Computadores, Rede de Computadores, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Direito, Ciências Contábeis, Turismo, Letras, Gestão Empresarial, Design Gráfico, Tecnologia em Gastronomia e Gastronomia.

IEL

Vagas: 22 para estudantes de níveis médio, técnico e superior.

Bolsas: variam de R$ 150 a R$ 1.000