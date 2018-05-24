Mais de 120 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (25)

Há vagas para vários níveis de escolaridade Crédito: Arquivo

Quem procura emprego com carteira assinada deve ficar atento. Isso porque as empresas de recrutamento e seleção estão com 125 vagas abertas nesta quinta-feira (24). Há oportunidades para cargos de níveis médio e superior e também para portadores de deficiência.

Confira as vagas

PSICO STORE

Vagas: 38, distribuídas pelos cargos: Agente de Vendas Externas, Analista de Desenvolvimento Humano Pleno, Analista Meio Ambiente Sênior, Assistente Financeiro, Atendente de Suporte, Auxiliar de Armazém PCD, Auxiliar de Transporte, Auxiliar de Vendas Internas, Caldeireiro PCD, Gerente Geral, Recepcionista, Supervisor Comercial, Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Infraestrutura e Vulcanizador.

PSICOESPAÇO

Vagas: 42, para os seguintes cargos: Analista de Dados, Analista de Marketing, Analista de RH, Analista de TI, Analista Desenvolvedor de Sistemas - Sênior, Assistente Administrativo, Assistente Contábil, Assistente de E-commerce, Assistente de Projetos, Assistente Financeiro, Auxiliar Administrativo de Cobrança, Auxiliar Administrativo de DP, Coordenador de Equipe Multidisciplinar - Área da Saúde, Coordenador de RH, Diretor Administrativo (Área da Saúde), Gerente Administrativo Financeiro, Gerente de Loja, Gerente de Pousada (Anchieta), Gerente de Vendas, Gerente Geral, Mecânico de Manutenção Industrial, Motoboy, Motorista Carreteiro (Produtos Perigosos), Motorista Truck, Operador de Televendas PCD, Pessoas com Deficiência (PCD) - Cadastro de Reserva, Profissional de Suprimentos, Recuperador de Crédito PCD, Representante Autônomo, Supervisor de Vendas, Vendedor Externo, Vendedor Interno e Vendedor Telemarketing.

RHOPEN

Currículo: no site : no site www.rhopen.com.br

Vagas: 43, para os seguintes cargos: supervisor de atendimento de laboratório; farmacêutico logística; analista desenvolvedor; banco de candidatos PCD; analista de importação; analista de RH; assistente de marketing; auxiliar contábil; supervisor de pós vendas; analista da tecnologia da informação master; analista de tecnologia da informação sênior; analista comércio exterior sênior; analista de tecnologia sênior; assistente fiscal; analista de comunicação e marketing; analista da qualidade sênior; geólogo master; representante comercial; técnico segurança do trabalho; coordenador de infraestrutura e redes; gestor estratégico projetos, suprimentos e orçamento; analista de sistemas; coordenador de logística; encarregado de logística; analista de processos master; controller; chefe de cozinha; analista success factors junior; consultor success factors pleno; representante comercial; gerente de produção; diretor geral; analista de qualidade e vendedor internacional de granito.

INTERVERITAS

Vagas: 2, para os cargos de analista de perfomance digital e estagiário de criação gráfica (Cursando Marketing, Publicidade ou Jornalismo).