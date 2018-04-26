Mais de 1,9 mil vagas em cursos de graça

Mais de 1,9 mil vagas abertas em cursos gratuitos na Serra e no interior do Estado. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição.

A Fundação Renova e o Senai-ES vão promover diversos cursos de qualificação de mão de obra nos municípios de Linhares, Baixo Guandu, Colatina e Marilândia. Ao longo do ano, serão oferecidas 720 vagas para 38 cursos gratuitos de diversas áreas de conhecimento, como metalmecânica, eletroeletrônica, têxtil e vestuário e construção civil. As inscrições já estão abertas.

Em Colatina e Linhares, as inscrições serão feitas nas centrais de atendimento de cada unidade. Em Marilândia, o atendimento será feito pela Secretaria de Ação Social, e em Baixo Guandu, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Para participar dos cursos, é necessário ter ensino fundamental completo e a idade mínima varia de 16 a 18 anos, de acordo com o curso desejado.

Outros cursos

O Projeto Juventude Ativa está com inscrições abertas para 1,2 mil vagas em cursos profissionalização. As oportunidades serão para o mês de maio.

As inscrições vão até 8 de maio, no Polo de Laranjeiras, que fica na Rua Thomas Edson, 80 - Parque Residencial Laranjeiras, Serra.

O aluno não paga mensalidade, doa 2kg de alimentos não perecíveis (ou papel A4) e paga uma taxa única que varia de R$ 79,90 a R$ 89,90 para contribuir com os materiais didáticos e despesas do curso.

SAIBA MAIS





Fundação Renova

Linhares: Central de Atendimento: (27) 3264-1310 / 3371-2389

Colatina: (27) 3721 2127 ou (27) 98802-3280.

Baixo Guandu: (27) 3732-1878

Marilândia: (27) 3724-2961

Cursos: Iniciando negócio na prática, armador de ferragens, eletricista instalador predial de baixa tensão, instalador hidráulico residencial, mecânico montador, pedreiro de alvenaria e pintor de obras imobiliárias

Juventude ativa

Cursos: Aux. administrativo (100), porteiro (100), recepcionista (50), elétrica predial (50), comandos elétricos (25), inglês (200), informática básica (225), cuidador de idosos (25), cuidador infantil (50), auxiliar de saúde bucal (50), manicure e pedicure (25), maquiagem (25), designer de sobrancelha (25), corte de cabelo (25), escovista (25), cuidador de pessoas com deficiência (25), depilação (25), instalador de ventilador de teto (25), reciclagem de informática básica (50), excel avançado (25), libras (25), violão (25).