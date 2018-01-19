Mais de 1,8 mil bolsas para o ensino superior no Espírito Santo

Carolina Pereira, de 19 anos, quer a bolsa para cursar Arquitetura Crédito: Marcelo Prest - GZ

As notas do Enem 2017 foram divulgadas e, com elas, vem a ansiedade dos que sonham com uma vaga no ensino superior. Além da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), algumas faculdades particulares entram na lista de desejos. Isso porque serão ofertadas em todo o Espírito Santo mais 1.887 vagas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni).

Com bolsas parciais e integrais, as vagas disponibilizadas pelo programa são uma luz no fim do túnel para os candidatos que não conseguirem entrar na universidade federal.

Aos 18 anos, Joana Emília Pimentel Cerqueira vai entrar na disputa para Medicina Veterinária e, caso não consiga ingressar na Ufes, vê uma esperança nas bolsas disponibilizadas pelo Prouni.

Eu não tenho uma preferência por nenhuma faculdade específica. Preciso de uma bolsa integral, de 100%, onde eu conseguir passar, eu vou, disse.

Joana reforçou ainda a importância de programas como este para os jovens que não conseguem ingressar nas universidades públicas. De acordo com a jovem, o segredo para conseguir a aprovação é não desistir. Eu estudei muito, me dediquei bastante. Mesmo que eu não tenha alcançado meu objetivo esse ano, vou tentar mais uma vez, afirmou.

O Gazeta Online listou as vagas que estão disponíveis em algumas faculdades particulares do Estado. Outras instituições alegaram que ainda não tinham o número de vagas disponíveis, outras não nos responderam até a publicação desta matéria.

Mesmo sem saber exatamente o número de vagas que estarão disponíveis, a estudante Caroline Pereira, 19 anos, está confiante que vai conseguir uma bolsa para fazer o tão sonhado curso de Arquitetura. Ela estudava na Escola Estadual Hunnery Everest Piovesan, em Cariacica, e precisa de uma bolsa para entrar no curso superior. Vou tentar todas as bolsas, diz.

O PROGRAMA

O ProUni é um programa criado pelo Ministério da Educação em 2004 que oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior.

Para participar do programa, é necessário que o candidato tenha completado o ensino médio na rede pública ou na rede particular com bolsa integral, tenham renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio, e ter participado do Enem do ano anterior. É preciso obter pelo menos 450 pontos na prova de conhecimentos e não ter zerado a redação.

FACULDADES

MULTIVIX

Nova Venécia: 150 vagas

São Mateus: 110 vagas

Cachoeiro de itapemirim: 110 vagas

Castelo: 75 vagas

Cariacica: 175 vagas

Vila Velha: 121 vagas

Serra: 223 vagas

Vitória: 355 vagas

UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV)

Todas as bolsas são de 100%

Administração: 1 vaga

Arquitetura e Urbanismo: 1 vaga

Artes Cênicas: 1 vaga

Ciência da Computação: 1 vaga

Ciências Biológicas: 1 vaga

Ciências Contábeis: 1 vaga

Comércio Exterior: 4 vagas

Design de Moda: 1 vaga

Design de Produto: 1 vaga

Direito: 2 vagas

Educação Física: 3 vagas

Enfermagem: 1 vaga

Engenharia Civil: 1 vaga

Engenharia Mecânica: 1 vaga

Engenharia de Petróleo: 2 vagas

Engenharia de Produção: 1 vaga

Engenharia Elétrica: 1 vaga

Engenharia Química: 1 vaga

Estética e Cosmética: 1 vaga

Fonoaudiologia: 1 vaga

Gastronomia: 2 vagas

Gestão de Recursos Humanos: 2 vagas

Gestão Portuária: 2 vagas

Jornalismo: 1 vaga

Marketing: 1 vaga

Medicina: 1 vaga

Medicina Veterinária: 1 vaga

Nutrição: 1 vaga

Odontologia: 1 vaga

Pedagogia: 2 vagas

Psicologia: 1 vaga

Relações Internacionais: 1 vaga

Sistemas de Informação: 1 vaga

FACULDADES UCL

Há bolsas integrais e parciais, de 50% de desconto. Entre as opções, estão diversos cursos de engenharia e cursos com duração de dois anos a dois anos e meio.

Manguinhos: 400 vagas

Cariacica: 55 vagas

FACULDADE CATÓLICA SALESIANA

Todas as bolsas oferecidas são de 100%

Administração: 1 vaga

Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 1 vaga

Arquiterura: 4 vagas

Ciências Biológicas: 2 vagas

Direito: 1 vaga

Enfermagem: 7 vagas

Engenharia de Produção: 2 vagas

Farmácia: 10 vagas

Filosofia: 3 vagas

Fisioterapia: 17 vagas

Nutrição: 7 vagas

Psicologia: 5 vagas

Serviço Social: 5 vagas

Sistemas de Informação: 4 vagas