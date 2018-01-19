Mais de 1,8 mil bolsas para o ensino superior no Espírito Santo

As notas do Enem 2017 foram divulgadas e, com elas, vem a ansiedade dos que sonham com uma vaga no ensino superior. Além da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), algumas faculdades particulares entram na lista de desejos. Isso porque serão ofertadas em todo o Espírito Santo mais 1.887 vagas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni).
Com bolsas parciais e integrais, as vagas disponibilizadas pelo programa são uma luz no fim do túnel para os candidatos que não conseguirem entrar na universidade federal.
Aos 18 anos, Joana Emília Pimentel Cerqueira vai entrar na disputa para Medicina Veterinária e, caso não consiga ingressar na Ufes, vê uma esperança nas bolsas disponibilizadas pelo Prouni.
Eu não tenho uma preferência por nenhuma faculdade específica. Preciso de uma bolsa integral, de 100%, onde eu conseguir passar, eu vou, disse.
Joana reforçou ainda a importância de programas como este para os jovens que não conseguem ingressar nas universidades públicas. De acordo com a jovem, o segredo para conseguir a aprovação é não desistir. Eu estudei muito, me dediquei bastante. Mesmo que eu não tenha alcançado meu objetivo esse ano, vou tentar mais uma vez, afirmou.
O Gazeta Online listou as vagas que estão disponíveis em algumas faculdades particulares do Estado. Outras instituições alegaram que ainda não tinham o número de vagas disponíveis, outras não nos responderam até a publicação desta matéria.
Mesmo sem saber exatamente o número de vagas que estarão disponíveis, a estudante Caroline Pereira, 19 anos, está confiante que vai conseguir uma bolsa para fazer o tão sonhado curso de Arquitetura. Ela estudava na Escola Estadual Hunnery Everest Piovesan, em Cariacica, e precisa de uma bolsa para entrar no curso superior. Vou tentar todas as bolsas, diz.
O PROGRAMA
O ProUni é um programa criado pelo Ministério da Educação em 2004 que oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior.
Para participar do programa, é necessário que o candidato tenha completado o ensino médio na rede pública ou na rede particular com bolsa integral, tenham renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio, e ter participado do Enem do ano anterior. É preciso obter pelo menos 450 pontos na prova de conhecimentos e não ter zerado a redação.
FACULDADES
MULTIVIX
Nova Venécia: 150 vagas
São Mateus: 110 vagas
Cachoeiro de itapemirim: 110 vagas
Castelo: 75 vagas
Cariacica: 175 vagas
Vila Velha: 121 vagas
Serra: 223 vagas
Vitória: 355 vagas
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV)
Todas as bolsas são de 100%
Administração: 1 vaga
Arquitetura e Urbanismo: 1 vaga
Artes Cênicas: 1 vaga
Ciência da Computação: 1 vaga
Ciências Biológicas: 1 vaga
Ciências Contábeis: 1 vaga
Comércio Exterior: 4 vagas
Design de Moda: 1 vaga
Design de Produto: 1 vaga
Direito: 2 vagas
Educação Física: 3 vagas
Enfermagem: 1 vaga
Engenharia Civil: 1 vaga
Engenharia Mecânica: 1 vaga
Engenharia de Petróleo: 2 vagas
Engenharia de Produção: 1 vaga
Engenharia Elétrica: 1 vaga
Engenharia Química: 1 vaga
Estética e Cosmética: 1 vaga
Fonoaudiologia: 1 vaga
Gastronomia: 2 vagas
Gestão de Recursos Humanos: 2 vagas
Gestão Portuária: 2 vagas
Jornalismo: 1 vaga
Marketing: 1 vaga
Medicina: 1 vaga
Medicina Veterinária: 1 vaga
Nutrição: 1 vaga
Odontologia: 1 vaga
Pedagogia: 2 vagas
Psicologia: 1 vaga
Relações Internacionais: 1 vaga
Sistemas de Informação: 1 vaga
FACULDADES UCL
Há bolsas integrais e parciais, de 50% de desconto. Entre as opções, estão diversos cursos de engenharia e cursos com duração de dois anos a dois anos e meio.
Manguinhos: 400 vagas
Cariacica: 55 vagas
FACULDADE CATÓLICA SALESIANA
Todas as bolsas oferecidas são de 100%
Administração: 1 vaga
Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 1 vaga
Arquiterura: 4 vagas
Ciências Biológicas: 2 vagas
Direito: 1 vaga
Enfermagem: 7 vagas
Engenharia de Produção: 2 vagas
Farmácia: 10 vagas
Filosofia: 3 vagas
Fisioterapia: 17 vagas
Nutrição: 7 vagas
Psicologia: 5 vagas
Serviço Social: 5 vagas
Sistemas de Informação: 4 vagas