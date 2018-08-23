Mais de 1.600 vagas para aprender uma profissão no ES

Curso de Decoração de Festas oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação / Secti

Boa oportunidade para quem quer aprender uma profissão em cursos rápidos não podem perder essa chance. O Projeto OportunidadES está com inscrições abertas para 1.620 vagas na Grande Vitória e no interior.

Para participar das aulas, é necessário ter mais de 16 anos e morar no município contemplado, sendo as vagas preferenciais aos moradores dos bairros em que as aulas serão realizadas. Nos cursos da área da saúde o interessado deve ter mais de 18 anos. Todos os cursos têm carga horária de 40 horas.

Esta é a primeira vez que as qualificações são oferecidas para os moradores de Fundão. São 300 vagas em oito opções de cursos para o bairro Praia Grande. Há ainda 300 chances em 11 opções de cursos para quem mora em São Pedro, em Vitória.

www.oportunidades.es.gov.br até o dia 2 de setembro, enquanto que o prazo para se inscrever em Vitória segue até o dia 28 de agosto. As inscrições para Fundão podem ser realizadas no siteaté o dia 2 de setembro, enquanto que o prazo para se inscrever em Vitória segue até o dia 28 de agosto.

SERRA

Moradores do município da Serra que têm mais de 16 anos e quer aprender uma profissão já podem se inscrever nas 520 vagas oferecidas pelo Projeto OportunidadES nesta semana. São 18 opções de cursos de capacitação profissional e o melhor, o aluno não paga.

www.oportunidades.es.gov.br Os bairros contemplados são Balneário de Carapebus, com 240 vagas em seis opções de cursos, e Planalto Serrano com 12 opções de cursos divididos em 280 vagas. O prazo de inscrição vai até o próximo domingo (26), no site

SÃO MATEUS

São Mateus está recebendo pela primeira vez cursos semipresenciais destinados aos profissionais da educação da cidade e da região. São 200 vagas, sendo 100 para cada curso: Recursos Tecnológicos para Educadores e Educação Especial e Inclusiva, ambos com 200 horas cada divididos em 188 horas a distância e 12 horas presenciais. Os encontros já possuem data, local e horários definidos.

www.oportunidades.es.gov.br. Para participar o candidato deve ter licenciatura plena ou complementação pedagógica em qualquer área de docência. Poderão também ser aceitos diplomas de bacharelado ou de tecnólogo, desde que seja comprovado um ano de docência. As inscrições terminam no dia 26 de agosto, no site. Para participar o candidato deve ter licenciatura plena ou complementação pedagógica em qualquer área de docência. Poderão também ser aceitos diplomas de bacharelado ou de tecnólogo, desde que seja comprovado um ano de docência.

SANTA LEOPOLDINA

site do OportunidadES. Oportunidades ainda para os moradores de Santa Leopoldina. São 300 vagas em 10 opções de cursos profissionalizantes de 40 horas. As inscrições também terminam no dia 26 no

Para garantir uma vaga o interessado deve residir na cidade, ou na região, e ter mais de 16 anos, exceto nos cursos de saúde em que o candidato deve ter mais de 18 anos. A seleção é por ordem de inscrição e o resultado sairá no dia 28 de agosto.

CONFIRA OS CURSOS

PRAIA GRANDE - FUNDÃO

Local do curso

Igreja Batista Manancial em Direção, Rua Monte Negro, 300, Bairro Direção, Fundão

Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (20), auxiliar de secretaria (20) e porteiro (50).

Local do curso

Igreja Evangélica Missionária Restauração de Vidas, Rua Visconde de Pirajá, 20 - Bairro Direção, Fundão.

Cursos: Balconista de farmácia (50), cuidador de idosos (50), decoração de festas (50).

Local do curso

Padaria União, Rua Monte Negro, 10, bairro Direção, Praia Grande, Fundão.

Cursos: Confeitaria básica (30) e panificação (30).

SÃO PEDRO - VITÓRIA

Local do curso

Igreja Assembleia de Deus Vitória, Rua Serafin Derenze, 4017, São Pedro, Vitória.

Cursos: Atendimento ao cliente (30), auxiliar de departamento pessoal (20), Auxiliar de estoque e armazenamento (25), Auxiliar de logística e produção (25), auxiliar de secretaria (20), decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), maquiagem básica (30) e porteiro (30).

Local do curso

Igreja Assembléia de Deus Vitória, Rua Serafin Derenze, 4017, São Pedro, Vitória.

Cursos: auxiliar de rotinas administrativas (30) e fotografia (30).

BALNEÁRIO DE CARAPEBUS

Igreja Assembleia de Deus Ministério Vida com Cristo, Avenida do Meio, s/nº, Balneário de Carapebus, Serra.

Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40) e auxiliar de secretaria (40).

Local dos cursos

Igreja Monte Sião - Ministério Primeira Essência, Avenida do Meio, s/nº, Balneário de Carapebus, Serra.

Cursos: Berçarista (40) e cuidador de idosos (40)

Local dos cursos

Igreja Assembleia de Deus Ministério Vitória, Rua Palmares, 30, Balneário de Carapebus, Serra.

Cursos: Decoração de festas (40) e porteiro (40).

PLANALTO SERRANO

Local dos cursos

CMEI Geralda Carvalho Patrocínio, Rua Tupi,s/nº, Planalto Serrano Bloco C, Serra.

Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (20) e auxiliar de secretaria (20).

Local dos cursos

EEEFM Professores João Antunes das Dores, Rua Alameda dos Estudantes, s/nº, Bloco A, Planalto Serrano, Serra

Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30), decoração de festas (30), inglês básico (30) e recepcionista (30)

Local dos cursos:

Igreja Assembleia de Deus Ministério Serra, Rua Boa Vista, s/nº, Planalto Serrano, Bloco A, Serra

Cursos: Almoxarife (20), auxiliar de logística e produção (20), balconista de farmácia (20), berçarista (20), design de sobrancelhas (20) e porteiro (20).

SANTA LEOPOLDINA

Local dos cursos:

Centro de Convivência da Pessoa Idosa, Rua Cabo Milton, S/Nº, Centro, Santa Leopoldina

Cursos: Balconista de farmácia (30), berçarista (30) e costura (30).

Local dos cursos

Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Rua Moxafongo, s/nº, Centro, Santa Leopoldina

Cursos: Confeitaria básica (30), decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), maquiagem básica (30) e preparação de massas (30).

Local dos cursos

Universidade Aberta Brasil (UAB), Rua Cabo Milton, S/Nº, Centro, Santa Leopoldina.

Cursos: Excel (30), informática básica (30).

SÃO MATEUS

Cursos: Recursos Tecnológicos para Educadores (100) e Educação Especial e Inclusiva (100).