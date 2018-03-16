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OportunidadES

Mais de 1,6 mil vagas em cursos gratuitos na Grande Vitória

Chances são para moradores de Vila Velha, Cariacica e Serra

Publicado em 15 de Março de 2018 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 22:06
Crédito: Divulgação
Estão abertas 1.690 vagas em 57 cursos gratuitos de capacitação profissional. As chances são para moradores de bairros de Vila Velha, Cariacica e em todo o município da Serra.
Os cursos são pelo projeto OportunidadES, e as inscrições devem ser feitas no site: www.oportunidades.es.gov.br. Os candidatos devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que varia de acordo com o local.
Todos os cursos são presenciais e possuem carga horário de 40 horas com professores do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho.Os materiais utilizados nas aulas também são entregues de graça, assim como os certificados de conclusão de curso.
SERRA
Inscrições: até dia 25 de março
Cursos:
Auxiliar de estoque e armazenamento (30); auxiliar de logística e produção (30); auxiliar de secretaria (30; inglês intermediário (30); porteiro(30); almoxarife (20); auxiliar de departamento pessoal (25); auxiliar de logística e produção (25); auxiliar de rotinas administrativas (20); balconista de farmácia* (30); cuidador infantil (30); decoração de festas avançado (25); design de sobrancelhas (30); maquiagem avançada (30); recepcionista (25); confeitaria básica (30); panificação (30); e preparação de salgados (30).
VILA VELHA
Inscrições: até dia 18 de março
Cursos em Ilha das Flores:
Auxiliar de secretaria (40); cuidador de idosos* (35); decoração de festas (40); recepcionista (35); auxiliar de estoque e armazenamento (28); auxiliar de logística e produção (28); design de sobrancelhas (28); maquiagem básica; e porteiro (28).
Cursos em São Torquato:
auxiliar de logística e produção (30); auxiliar de secretaria (30); panificação (30); preparação de salgados (30); auxiliar administrativo (30); cuidador de idosos (30); design de sobrancelhas (30); porteiro (30); balconista de farmácia (30); e maquiagem básica (30).
CARIACICA
Inscrições: até dia 19 de março
Cursos em Vila Palestina:
Biscoitos caseiros (30); preparação de salgados (30); atendimento ao cliente (30); auxiliar de logística e produção (30); auxiliar de rotinas administrativas (30); auxiliar de secretaria (30); cuidador de idosos (30); design de sobrancelhas (30); porteiro (30); e recepcionista (30).
Cursos em Padre Gabriel:
Auxiliar de logística e produção (30); cuidador de idosos (30); porteiro (30); recepcionista (30); auxiliar de rotinas administrativas (30); auxiliar de secretaria (30); design de sobrancelhas (30); doces para festa (30); maquiagem avançada (30); panificação (30).

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