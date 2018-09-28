Mais de 1.500 vagas para quem quer aprender uma profissão

Curso de Maquiagem oferecido pelo projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti

Quem mora em Cariacica ou na Serra e quer aprender uma profissão para abrir o próprio negócio ou conseguir um emprego com carteira assinada devem ficar atentos. Estão abertas 1.565 vagas em cursos de qualificação de graça. sendo que para o Projeto OportunidadES são 565 vagas e no Projeto Juventude Ativa a oferta é de 1.000 chances.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrições que são diferentes para cada oferta.

No Projeto OportunidadES, são 325 vagas para Cariacica para cursos de 80 horas. Os candidatos podem se inscrever até o dia 7 de outubro. As chances são voltadas para todos os moradores do município.

Há ainda 240 chances somente para quem mora no bairro São Francisco para cursos de 40 horas. O prazo de inscrição vai até 2 de outubro.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site do OportunidadES e preencher corretamente o formulário de inscrição.

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos, morar na cidade, ou na região da oferta. Nos cursos da área da saúde, o candidato deve ter acima de 18 anos. A seleção é por ordem de inscrição.

SERRA

O Projeto Juventude Ativa, no Polo de Laranjeiras, está com inscrições abertas para 1.000 vagas em cursos de outubro e novembro . Os alunos não pagam mensalidade, apenas precisam doar 2kg de alimentos não perecíveis e paga uma taxa única de R$ 89,90 para contribuir com os materiais didáticos e despesas do curso.

As Inscrições podem ser feitas até 12 de outubro, das 13 às 17h, com atendimento de segunda à sexta e sábado de 8h às 16h, Rua Thomas Edson, 80, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Também é possível se inscrever pelo site www.juventudeativa.org.br

CONFIRA AS VAGAS

PROJETO OPORTUNIDADES

CARIACICA

Local do curso: Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande, Rua Adley, 75, Morada de Santa Fé, Cariacica.

CURSOS

Atendimento de estabelecimentos de saúde (30)

Maquiagem (30)

Panificação (20)

Local do curso: Multivix Unidade Cariacica, Rua 13 de Maio, 40, bairro São Geraldo, Cariacica.

CURSOS

Assistente administrativo (35)

Assistente de faturamento (35)

Assistente de recursos humanos (35)

Auxiliar de logística e produção (35)

Berçarista (35)

Cuidador de idosos (35)

Marketing - Divulgando o seu negócio (35)

SÃO FRANCISCO

Local do curso: Assembleia de Deus, Rua Padre Leandro Del Homo, 573, São Francisco, Cariacica

CURSOS

Balconista de farmácia (40)

Design de sobrancelhas (30)

Auxiliar de secretaria (20)

Porteiro (40)

Preparação de salgados (30)

Auxiliar de rotinas administrativas (40)

Maquiagem básica (40)

PROJETO JUVENTUDE ATIVA

Vagas: 1.000 para as turmas de outubro e novembro .

Cursos:

Auxiliar administrativo (100)

Porteiro (50)

Recepcionista (50)

Elétrica Predial (25)

Padronista (25)

Comandos Elétricos (25)

Inglês (200)

Informática básica (200)

Cuidador de Idosos (25)

Cuidador Infantil (50)

Auxiliar de Saúde Bucal (50)

Manicure e Pedicure (25)

Maquiagem (25)

Designer de Sobrancelha (25)

Corte de Cabelo (50)

Escovista (25)

Cuidador de Pessoas com Deficiência (25)