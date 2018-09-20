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Qualificação

Mais de 1.300 vagas para quem quer aprender uma profissão

Chances são oferecidas pelo Projeto OportunidadES para os municípios de Santa Leopoldina, Serra, Vila Velha e Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 15:14

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 15:14

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti
Quem quer aprender uma profissão para conseguir emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria devem ficar atentos. Esta semana o Projeto OportunidadES está com 1.370 vagas em cursos de qualificação. E o melhor de tudo, as aulas são de graça.
São 43 opções de cursos para os moradores de Santa Leopoldina, Serra, Vila Velha e Cariacica. Os interessados nas qualificações da área da Saúde devem ter mais de 18 anos e para os demais a exigência é ter mais 16 anos. Os interessados devem se inscrever no site www.oportunidades.es.gov.br. Todos os cursos têm 40 horas de duração.
Para Santa Leopoldina, são 600 vagas em 15 opções de cursos de 40 horas cada. As inscrições terminam no dia 30 de setembro com resultado no dia 2 de outubro. Os moradores da cidade conta com duas novas opções de cursos: Cuidador Social e Agente Comunitário.
Em Vila Velha, a oferta é de 265 vagas em 10 cursos. As aulas serão realizadas no bairro Araçás. Já os moradores de Porto de Cariacica, em Cariacica, podem disputar uma das 240 vagas em sete opções de áreas profissionais. O prazo para se inscrever nestes dois bairros vai até o próximo domingo (23) e a divulgação do resultado será no dia 26 do mesmo mês.
Já na Serra o bairro contemplado é Novo Horizonte, com 265 vagas em 11 opções de cursos. As inscrições seguem até o dia 25 de setembro, com resultado no dia 28 de setembro.
CONFIRA AS VAGAS
SANTA LEOPOLDINA
Local do curso
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Rua Cabo Milton, 111, Centro, Santa Leopoldina.
CURSOS
Confeitaria avançada (40)
Panificação (40)
Preparação de salgados (40).
Local do curso
Universidade Aberta do Brasil  UAB, Rua Moxafongo, s/ nº, Centro, Santa Leopoldina
CURSOS
Agente comunitário (40)
Balconista de farmácia (40)
Confecção de bolsas (40)
Costura (40)
Cuidador social (40)
Design de sobrancelhas (40)
Excel (40)
Informática avançada (40)
Maquiagem avançada (40)
Informática básica (40)
Maquiagem básica (40)
Moda criativa (40)
ARAÇÁS - VILA VELHA
Local do curso
Igreja Presbiteriana de Araçás, Rua Caracas 251, Araçás, Vila Velha
CURSOS
Auxiliar de departamento pessoal (30)
Auxiliar de estoque e armazenamento (30)
Auxiliar de secretaria (30)
Balconista de farmácia (30)
Bolos artísticos (25)
Doces para festas (25)
Montagem e manutenção de computadores (30)
Porteiro (20)
Preparação de salgados (25)
Recepcionista (20)
PORTO DE CARIACICA - CARIACICA
Local dos cursos
EEEFM Escola Rosa Maria Reis, Avenida Virgílio Francisco Schwab, S/Nº, Porto Belo I, Cariacica.
CURSOS
Almoxarife (35)
Auxiliar de rotinas administrativas (35)
Auxiliar de departamento pessoal (35)
Auxiliar de logística e produção (35)
Auxiliar de secretaria (35)
Design de sobrancelhas (35)
Doces para festas (30)
NOVO HORIZONTE - SERRA
Local do curso
Centro Comunitário, Rua Maitaca, 14, Novo Horizonte, Serra
CURSOS
Balconista de farmácia (15)
Berçarista (15)
Design de sobrancelhas (30)
Maquiagem básica (30)
Local do curso
Estação conhecimento - Vale
Av. Meridional, s/nº, Cidade Continental, Setor Oceania, Serra
CURSOS
Auxiliar de departamento pessoal (40)
Decoração de festas (40)
Doces para festas (30)
Informática básica (20)
Inglês básico (15)
Local do curso
Rede Aica - Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente, Rua João de Barro, 144, Novo Horizonte, Serra
CURSOS
Auxiliar de secretaria (15)
Porteiro (15)
 

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