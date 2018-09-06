Mais de 1.200 vagas para quem quer aprender uma profissão

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti

Os moradores de Vila Velha, Cariacica e Serra que querem aprender uma profissão devem ficar atentos. Isso porque o Projeto OportunidadES está com 1.220 vagas em cursos de qualificação. As aulas são de graça.

Para Vila Velha, são 600 chances em 19 cursos presenciais de 40 horas para os moradores dos bairros Jockey e Vila Garrido, em Vila Velha. Os interessados podem se inscrever até domingo, dia 9.

Em Cariacica, os cursos são oferecidos em parceria com a Programa Ocupação Social, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos. São 300 vagas em 10 cursos de 40 horas para os moradores de Nova Esperança e Nova Palestina, em Cariacica. As inscrições terminam no dia 16 de setembro.

E os moradores da Serra também foram beneficiados. a oferta é de 320 vagas em 11 cursos de 80 horas. O prazo para se inscrever segue até domingo, dia 9.

As inscrições para todas as ofertas devem ser feitas no site www.oportunidades.es.gov.br

CONFIRA OS CURSOS

JOCKEY - VILA VELHA

Local do curso:

Missão Transformar, Rua Rio de Janeiro, 132, Bairro Jockey, Vila Velha.

Cursos

Auxiliar de secretaria (30)

Cuidador de idosos (40)

Design de sobrancelhas (40)

Doces para festas (30)

Empreendedorismo: criando e planejando negócios (30)

Fotografia (30)

Panificação (30)

Porteiro (40)

Preparação de salgados (30)

VILA GARRIDO - VILA VELHA

Local dos cursos:

EEEFM Adolfina Zamprogno, Rua Sebastião Gaiba, s/nº, Vila Velha.

Cursos:

Auxiliar de departamento pessoal (30)

Auxiliar de rotinas administrativas (30)

Auxiliar de secretaria (30)

Balconista de farmácia (30)

Cuidador de idosos (30)

Decoração de festas (30)

Design de sobrancelhas (30)

Maquiagem básica (30)

Porteiro (30)

Recepcionista (30)

NOVA ESPERANÇA - CARIACICA

Local do curso:

Fundação Fé & Alegria, Rua Vitória, S/Nº, Nova Esperança, Cariacica.

Cursos:

Doces para festas (30)

Editor de vídeo (30)

Montagem e manutenção de computadores (30)

Panificação (30)

Porteiro (30)

NOVA PALESTINA - CARIACICA

Local do curso:

EMEF Neusa Nunes Gonçalves, Rua do Caju, 249, Nova Palestina

Cursos:

Auxiliar de rotinas administrativas (30)

Design de sobrancelhas (30)

Fotografia (30)

Porteiro (30)

Recepcionista (30)

SERRA

Local do curso

Associação de Moradores do Conjunto de Manoel Plaza, Rua L, Bairro Manoel Plaza, Serra

Cursos

Assistente administrativo (30)

Auxiliar de logística e produção (30)

Assistente de recursos humanos (30)

Assistente de faturamento (30)

Balconista de farmácia (30)

Confeitaria (30)

Cuidador de idosos (25)

Gestão financeira de pequenas e médias empresas (25)

Maquiagem (30)

Marketing - divulgando seu negócio (30)