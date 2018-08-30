Mais de 1.200 vagas para quem quer aprender uma profissão

Curso de Maquiagem oferecido pelo projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria devem ficar atentos às vagas oferecidas pelo Projeto OportunidadES. Esta semana são 1.230 vagas em diversos cursos de qualificação. As aulas são de graça.

Para os moradores da Serra, são 320 vagas em 11 opções profissionais. A novidade dessa oferta é que os cursos têm carga horária de 80 horas dividas em aulas práticas e teóricas.

Os interessados podem se inscrever no site www.oportunidades.es.gov.br até o dia 9 de setembro. É bom lembrar que a seleção é feita por ordem de inscrição. Para participar dos cursos, é necessário morar na Serra, ter mais de 18 anos nos cursos Balconista de Farmácia e Cuidador de Idosos e mais de 16 nas demais áreas.

OUTRAS VAGAS

Também estão abertas as inscrições para cursos destinados aos moradores de Cariacica. São com 610 vagas em 22 cursos de capacitação profissional para os moradores de Santana e Itaquari. As inscrições terminam no dia 2 de setembro, com resultado no dia 5 de setembro.

Há ainda 300 chances para quem mora em Fundão. A oferta é de oito opções de cursos de qualificação profissional para o bairro Praia Grande. O prazo também termina no dia 2 de setembro e o resultado será divulgado no dia 3.

Os requisitos são ter mais de 16 anos e morar no município contemplado, sendo que as vagas preferenciais são para os moradores dos bairros em que as aulas serão realizadas. Nos cursos da área da saúde o interessado deve ter mais de 18 anos. Todos os cursos têm carga horária de 40 horas, com certificação para os aprovados.

CONFIRA AS VAGAS





MANOEL PLAZA - SERRA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO DE MANOEL PLAZA, Rua L, Bairro Manoel Plaza, Serra

CURSOS: Assistente administrativo (30), auxiliar de logística e produção (30), assistente de recursos humanos (30), assistente de faturamento (30), balconista de farmácia (30), confeitaria (30), cuidador de idosos (25), gestão financeira de pequenas e médias empresas (25), maquiagem (30), marketing - divulgando seu negócio (30) e panificação (30).

SANTANA - CARIACICA

EEEFM CORONEL OLÍMPIO CUNHA, Rua Mario Araújo, 13, Santana, Cariacica

CURSOS: Auxiliar de estoque e armazenamento (30) e auxiliar de rotinas administrativas (30).

IGREJA BATISTA EM SANTANA, Rodovia Governador Jose Henrique Sette, 87, Santana, Cariacica

CURSOS: Auxiliar de departamento pessoal (20), auxiliar de logística e produção (20), auxiliar de secretaria (20), fotografia (20), maquiagem básica (20) e porteiro (20).

RESTAURANTE ARAUJOS, Rua Rui Barbosa, 90, Bairro Santana, Cariacica

CURSOS: Bolos artísticos (40), panificação (40) e preparação de salgados (40).

ITAQUARI - CARIACICA

IGREJA CATÓLICA DE ITAQUARI, Rua Joaquin Cardoso,16, Itaquari, Cariacica

CURSOS: Auxiliar de departamento pessoal (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), design de sobrancelhas (30), panificação (30) e preparação de salgados (30).

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ALTO LAGE, Rua Constância Novaes, 33, Alto Lage, Cariacica.

CURSOS: Auxiliar de estoque e armazenamento (20), auxiliar de rotinas administrativas (25), decoração para festas (20), inglês básico (25) e porteiro (40).

PRAIA GRANDE - FUNDÃO

IGREJA BATISTA MANANCIAL EM DIREÇÃO, Rua Monte Negro, 300, Bairro Direção, Fundão

CURSOS: Auxiliar de rotinas administrativas (20), auxiliar de secretaria (20) e porteiro (50).

IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA RESTAURAÇÃO DE VIDAS, Rua Visconde de Pirajá, 20, Bairro Direção, Fundão

CURSOS: Balconista de farmácia (50), cuidador de idosos (50) e direção de festas (50).

PADARIA UNIÃO, Rua Monte Negro, 10 - Bairro Direção, Praia Grande, Fundão