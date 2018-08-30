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Qualificação

Mais de 1.200 vagas para quem quer aprender uma profissão

Oportunidades são oferecidas para se qualificar nos municípios da Serra, Fundão e Cariacica

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 19:03
Curso de Maquiagem oferecido pelo projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti
Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria devem ficar atentos às vagas oferecidas pelo Projeto OportunidadES. Esta semana são 1.230 vagas em diversos cursos de qualificação. As aulas são de graça.
Para os moradores da Serra, são 320 vagas em 11 opções profissionais. A novidade dessa oferta é que os cursos têm carga horária de 80 horas dividas em aulas práticas e teóricas.
Os interessados podem se inscrever no site www.oportunidades.es.gov.br até o dia 9 de setembro. É bom lembrar que a seleção é feita por ordem de inscrição. Para participar dos cursos, é necessário morar na Serra, ter mais de 18 anos nos cursos Balconista de Farmácia e Cuidador de Idosos e mais de 16 nas demais áreas.
OUTRAS VAGAS
Também estão abertas as inscrições para cursos destinados aos moradores de Cariacica. São com 610 vagas em 22 cursos de capacitação profissional para os moradores de Santana e Itaquari. As inscrições terminam no dia 2 de setembro, com resultado no dia 5 de setembro.
Há ainda 300 chances para quem mora em Fundão. A oferta é de oito opções de cursos de qualificação profissional para o bairro Praia Grande. O prazo também termina no dia 2 de setembro e o resultado será divulgado no dia 3.
Os requisitos são ter mais de 16 anos e morar no município contemplado, sendo que as vagas preferenciais são para os moradores dos bairros em que as aulas serão realizadas. Nos cursos da área da saúde o interessado deve ter mais de 18 anos. Todos os cursos têm carga horária de 40 horas, com certificação para os aprovados.
CONFIRA AS VAGAS
 
MANOEL PLAZA - SERRA
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO DE MANOEL PLAZA, Rua L, Bairro Manoel Plaza, Serra
CURSOS: Assistente administrativo (30), auxiliar de logística e produção (30), assistente de recursos humanos (30), assistente de faturamento (30), balconista de farmácia (30), confeitaria (30), cuidador de idosos (25), gestão financeira de pequenas e médias empresas (25), maquiagem (30), marketing - divulgando seu negócio (30) e panificação (30). 
SANTANA - CARIACICA 
EEEFM CORONEL OLÍMPIO CUNHA, Rua Mario Araújo, 13, Santana, Cariacica
CURSOS: Auxiliar de estoque e armazenamento (30) e auxiliar de rotinas administrativas (30).
IGREJA BATISTA EM SANTANA, Rodovia Governador Jose Henrique Sette, 87, Santana, Cariacica
CURSOS: Auxiliar de departamento pessoal (20), auxiliar de logística e produção (20), auxiliar de secretaria (20), fotografia (20), maquiagem básica (20) e porteiro (20). 
RESTAURANTE ARAUJOS, Rua Rui Barbosa, 90, Bairro Santana, Cariacica
CURSOS: Bolos artísticos (40), panificação (40) e preparação de salgados (40). 
ITAQUARI - CARIACICA 
IGREJA CATÓLICA DE ITAQUARI, Rua Joaquin Cardoso,16, Itaquari, Cariacica
CURSOS: Auxiliar de departamento pessoal (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), design de sobrancelhas (30), panificação (30) e preparação de salgados (30). 
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ALTO LAGE, Rua Constância Novaes, 33, Alto Lage, Cariacica. 
CURSOS: Auxiliar de estoque e armazenamento (20), auxiliar de rotinas administrativas (25), decoração para festas (20), inglês básico (25) e porteiro (40). 
PRAIA GRANDE - FUNDÃO
IGREJA BATISTA MANANCIAL EM DIREÇÃO, Rua Monte Negro, 300, Bairro Direção, Fundão
CURSOS: Auxiliar de rotinas administrativas (20), auxiliar de secretaria (20) e porteiro (50). 
IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA RESTAURAÇÃO DE VIDAS, Rua Visconde de Pirajá, 20, Bairro Direção, Fundão
CURSOS: Balconista de farmácia (50), cuidador de idosos (50) e direção de festas (50). 
PADARIA UNIÃO, Rua Monte Negro, 10 - Bairro Direção, Praia Grande, Fundão
CURSOS: Confeitaria básica (30) e panificação (30). 

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