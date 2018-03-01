Mais de 1,1 mil vagas para aprender uma profissão

Decoração de festas está entre as opções de cursos Crédito: congerdesign / Pixabay









Quem quer se qualificar para entrar no mercado de trabalho deve ficar atento. Isso porque o Projeto OportunidadES está com 1.115 vagas em cursos de qualificação. As chances são para os moradores de Viana e Vila Velha e o aluno não paga pelo curso.

Para Viana as chances são para os bairros Nova Bethânia e Marcílio de Noronha. Já em Vila Velha os cursos contemplam todos os moradores da cidade.

Os interessados para as vagas de Viana podem se inscrever até domingo (4). Já para os moradores de Vila Velha as inscrições seguem até o dia 11 de março. O atendimento ocorre no site www.oportunidades.es.gov.br . A seleção é feita por ordem de inscrição.

A carga horária para todos os cursos é de 40 horas. As aulas são ministradas pelos professores do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho. Ao final, os alunos recebem certificados de conclusão de curso.

Em Viana, são 300 vagas e 10 opções de curso para o bairro Nova Bethânia, enquanto que em Marcílio de Noronha, são 300 chances, em 11 cursos. Já em Vila Velha, os moradores podem disputar 515 vagas e 20 opções de cursos.

Para participar dos cursos, o candidato deve ter acima de 16 anos e morar em Viana, preferencialmente nos bairros onde os cursos são ofertados (Nova Bethânia e Marcílio de Noronha). Já para a oferta em Vila Velha basta o interessado residir na cidade e ter acima de 16 anos. Os cursos da área da Saúde exige que o candidato tenha mais de 18 anos.

A lista com os aprovados nos dois bairros em Viana será publicada no dia 6 de março.





CONFIRA AS VAGAS EM CADA BAIRRO

NOVA BETHÂNIA

Local dos cursos: CRAS Vale do Sol, Avenida Rio de Janeiro, s/nº, Vale do Sol, Viana

CURSOS

Bolos artísticos: 30

Empreendedorismo: criando e planejando negócios: 30

Auxiliar de estoque e armazenamento: 30

Fotografia: 30

Porteiro: 30

Recepcionista: 30

Local dos cursos: Igreja Batista de Nova Bethânia, Avenida Nossa Senhora Aparecida, 10, Nova Bethânia, Viana

CURSOS

Decoração de festas: 30

Design de sobrancelha: 30

Panificação: 30

Preparação de salgados: 30

MARCÍLIO DE NORONHA

Local dos cursos: CRAS de Marcílio de Noronha, Avenida 11, Marcilio de Noronha

CURSOS

Almoxarife: 25

Auxiliar de estoque e armazenamento: 25

Auxiliar de logística e produção: 25

Auxiliar de rotinas administrativas: 25

Auxiliar de secretaria: 30

Cuidador infantil: 25

Design de sobrancelhas: 30

Fotografia: 30

Maquiagem básica: 30

Porteiro: 25

Recepcionista: 30

PARA TODOS OS MORADORES DE VILA VELHA

Local dos cursos: Assembleia de Deus Nova Vida, Rua Cacaueiro, 18, Itapoã.

CURSOS

Almoxarife: 25

Atendimento ao cliente: 30

Auxiliar de logística e produção: 25

Auxiliar de logística e produção: 20

Auxiliar de rotinas administrativas: 25

Auxiliar de secretaria: 25

Balconista de farmácia: 25

Confecção de maquete para bolo: 20

Confeitaria básica: 30

Cuidador de idosos: 25

Cuidador infantil: 30

Decoração de festas: 25

Design de sobrancelhas: 30

Maquiagem básica: 25

Panificação: 80

Preparação de salgados: 30

Recepcionista: 45