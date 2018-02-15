Mais de 1,1 mil vagas em cursos de qualificação

Há vagas para o curso de designer de sobrancelha Crédito: Guilherme Ferrari





Quem quer aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio já pode se inscrever em um dos cursos de qualificação oferecidos pelo Projeto OportunidadES. São 1.210 vagas para os moradores de Vale Encantado e Cobilândia, de Vila Velha, e todos os moradores de Cariacica. Ao todo, 38 cursos estão disponíveis nas três ofertas. O aluno não paga pelo curso.

Para os dois bairros de Vila Velha, são 610 vagas, 300 para Cobilândia e 310 para Vale Encantado. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de fevereiro. Já as inscrições para Cariacica, totalizam 510 vagas podem ser feitas feitas até 25 de fevereiro. O atendimento dos candidatos é feito no site www.oportunidades.es.gov.br

A seleção é feita por ordem de inscrição e o prazo para inscrição é diferente para cada oferta.

Nos dois bairros de Vila Velha, são pré-requisitos para participar da oferta o candidato ter acima de 16 anos e residir nos bairros ou municípios. O mesmo para oferta em Cariacica. Já nos cursos da área da Saúde o candidato deve ter mais de 18 anos.

Todos os cursos são presenciais e têm carga horária de 40 horas com professores do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, que também disponibiliza todo o material utilizado nas aulas gratuitamente e os certificados de conclusão de curso.

O OportunidadES é desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti)..

Em Vale Encantado as aulas serão realizadas em na Escola Jofre Fraga e na Igreja Batista Renovada, já no bairro Cobilândia, serão dois locais: na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Ormanda Gonçalves e na Igreja Presbiteriana do Brasil de Cobilândia.

Em Cariacica as aulas vão acontecer também em dois locais: na Multivix Unidade Cariacica e na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Talma Sarmento de Miranda.

CONFIRA OS CURSOS

Vale Encantado

Local dos cursos: Igreja Batista Renovada

CURSOS

Almoxarife: 25

Balconista de farmácia: 25

Cuidador de idosos: 25

Design de sobrancelha: 25

Maquiagem básica: 25

Porteiro: 40

Recepcionista: 25

Local dos cursos: Escola Jofre Fraga

CURSOS

Auxiliar de estoque e armazenamento: 30

Auxiliar de logística e produção: 30

Auxiliar de secretaria: 30

Gestor de condomínio: 30

Cobilândia

Local dos cursos: EEEM Ormanda Gonçalves, Rua Tadeu Rauta, s/n, Nova América, Vila Velha

CURSOS

Auxiliar de logística e produção: 30

Balconista de farmácia: 30

Cuidador de idosos: 30

Maquiagem básica: 30

Porteiro: 30

Recepcionista: 30

Local dos cursos: Igreja Presbiteriana do Brasil de Cobilândia, Rua Fluviopolis, 143, Cobilândia, Vila Velha

CURSOS

Auxiliar de rotinas administrativas: 30

Auxiliar de secretaria: 30

Panificação básica: 30

Preparação de massas: 30

Cariacica

Local dos cursos: Multivix Unidade Cariacica, Rua 13 de maio, 40, Bairro São Geraldo, Cariacica

CURSOS

Almoxarife: 30

Atendimento ao cliente: 30

Auxiliar de rotinas administrativas: 30

Auxiliar de secretaria: 30

Cuidador de idosos: 30

Decoração de festas: 30

Fotografia: 30

Maquiagem básica: 30

Porteiro: 30

Recepcionista: 30

Local dos cursos: EMEF Talma Sarmento MIranda, Rua da Matriz, 33, São Geraldo, Cariacica

CURSOS

Auxiliar de estoque e armazenamento: 30

Auxiliar de logística e produção: 30

Balconista de farmácia: 30

Design de sobrancelha: 30

Empreendedorismo: 30

Maquiagem avançada: 30