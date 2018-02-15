Mais de 1,1 mil vagas em cursos de qualificação

Quem quer aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio já pode se inscrever em um dos cursos de qualificação oferecidos pelo Projeto OportunidadES. São 1.210 vagas para os moradores de Vale Encantado e Cobilândia, de Vila Velha, e todos os moradores de Cariacica. Ao todo, 38 cursos estão disponíveis nas três ofertas. O aluno não paga pelo curso.
Para os dois bairros de Vila Velha, são 610 vagas, 300 para Cobilândia e 310 para Vale Encantado. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de fevereiro. Já as inscrições para Cariacica, totalizam 510 vagas podem ser feitas feitas até 25 de fevereiro. O atendimento dos candidatos é feito no site www.oportunidades.es.gov.br.
A seleção é feita por ordem de inscrição e o prazo para inscrição é diferente para cada oferta.
Nos dois bairros de Vila Velha, são pré-requisitos para participar da oferta o candidato ter acima de 16 anos e residir nos bairros ou municípios. O mesmo para oferta em Cariacica. Já nos cursos da área da Saúde o candidato deve ter mais de 18 anos.
Todos os cursos são presenciais e têm carga horária de 40 horas com professores do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, que também disponibiliza todo o material utilizado nas aulas gratuitamente e os certificados de conclusão de curso.
O OportunidadES é desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti)..
Em Vale Encantado as aulas serão realizadas em na Escola Jofre Fraga e na Igreja Batista Renovada, já no bairro Cobilândia, serão dois locais: na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Ormanda Gonçalves e na Igreja Presbiteriana do Brasil de Cobilândia.
Em Cariacica as aulas vão acontecer também em dois locais: na Multivix Unidade Cariacica e na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Talma Sarmento de Miranda.
CONFIRA OS CURSOS
Vale Encantado
Local dos cursos: Igreja Batista Renovada
CURSOS
Almoxarife: 25
Balconista de farmácia: 25
Cuidador de idosos: 25
Design de sobrancelha: 25
Maquiagem básica: 25
Porteiro: 40
Recepcionista: 25
Local dos cursos: Escola Jofre Fraga
CURSOS
Auxiliar de estoque e armazenamento: 30
Auxiliar de logística e produção: 30
Auxiliar de secretaria: 30
Gestor de condomínio: 30
Cobilândia
Local dos cursos: EEEM Ormanda Gonçalves, Rua Tadeu Rauta, s/n, Nova América, Vila Velha
CURSOS
Auxiliar de logística e produção: 30
Balconista de farmácia: 30
Cuidador de idosos: 30
Maquiagem básica: 30
Porteiro: 30
Recepcionista: 30
Local dos cursos: Igreja Presbiteriana do Brasil de Cobilândia, Rua Fluviopolis, 143, Cobilândia, Vila Velha
CURSOS
Auxiliar de rotinas administrativas: 30
Auxiliar de secretaria: 30
Panificação básica: 30
Preparação de massas: 30
Cariacica
Local dos cursos: Multivix Unidade Cariacica, Rua 13 de maio, 40, Bairro São Geraldo, Cariacica
CURSOS
Almoxarife: 30
Atendimento ao cliente: 30
Auxiliar de rotinas administrativas: 30
Auxiliar de secretaria: 30
Cuidador de idosos: 30
Decoração de festas: 30
Fotografia: 30
Maquiagem básica: 30
Porteiro: 30
Recepcionista: 30
Local dos cursos: EMEF Talma Sarmento MIranda, Rua da Matriz, 33, São Geraldo, Cariacica
CURSOS
Auxiliar de estoque e armazenamento: 30
Auxiliar de logística e produção: 30
Balconista de farmácia: 30
Design de sobrancelha: 30
Empreendedorismo: 30
Maquiagem avançada: 30
Preparação de massas: 30