Mais 1.200 vagas para quem quer aprender uma profissão na Serra

Entre as opções há vagas para informática básica Crédito: Pinterest

Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. A Prefeitura da Serra vai abrir 1.204 vagas em cursos de qualificação de graça para os moradores do município. Quem se capacitar pode ter uma remuneração que chega a R$ 3 mil.

A partir de amanhã, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) vai realizar um mutirão de inscrição para este cursos. As aulas vão ocorrer entre os meses de maio e agosto. Os interessados poderão se inscrever a partir das 14 horas de amanhã, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. As senhas começam a ser distribuídas às 13 horas. Os interessados devem levar o documento de identidade e o CPF.

Todos os cursos (com exceção do montagem e manutenção de computadores) terão certificação do Senai e Senac. Até o final do ano, outras oportunidades de cursos serão oferecidas pela prefeitura.



500 vagas para quem quer aprender uma profissão LEIA TAMBÉM CONFIRA OS CURSOS

MAIO

Almoxarife

Período das aulas: 07/05 a 05/07.

Vagas: 40.

Mecânico de Máquinas de Costura

Período das aulas: 07/05 a 20/07.

Vagas: 40.

Confeiteiro.

Período das aulas: 07/05 a 20/07.

Vagas: 20.

Pedreiro de Alvenaria

Período das aulas: 07/05 a 20/07.

Vagas: 20.

Instalador Hidráulico Residencial

Período das aulas: 07/05 a 20/07.

Vagas: 20.

Montagem e manutenção de computadores

Período das aulas: 07/05 a 01/06.

Vagas: 50.

Informática Básica

Período das aulas: a definir.

Vagas: 60.

Auxiliar de escritório

Período das aulas: 14/05 a 30/05.

Vagas: 40.

Costura e modelagem

Período das aulas: a definir.

Vagas: 40.

Panificação

Período das aulas: a definir.

Vagas: 20.

Manicure e Pedicure

Período das aulas: 21/05 a 17/07.

Vagas: 16.

Manicure e Pedicure

Período das aulas: 14/05 a 16/07

Vagas: 16.

Cabeleireiro Assistente

Aulas: 2/05 a 20/07.

Vagas: 12.

Cuidador de idosos

Período das aulas: a definir.

Vagas: 20.

Construção com acessibilidade incluindo calçada cidadã

Aulas: 14/05 a 8/06.

Vagas: 50.

Porteiro e vigia

Período das aulas: a definir.

Vagas: 20.

JUNHO

Auxiliar de escritório

Período das aulas: a definir.

Vagas: 80.

Informática Básica

Período das aulas: a definir.

Vagas: 40.

Montagem e manutenção de computadores

Período das aulas: a definir.

Vagas: 50.

Cuidador infantil

Aulas: 4/06 a 27/07.

Vagas: 20.

Operador de caixa

Aulas: 4/06 a 27/07.

Vagas: 20.

JULHO

Almoxarife

Período das aulas: 9/07 a 4/09.

Vagas: 20.

Costureiro Ind. Vestuário - Tecido Plano

Período das aulas: 23/07 a 4/10.

Vagas: 40.

Construção com acessibilidade incluindo calçada cidadã

Período das aulas: a definir.

Vagas: 50.

Eletricista Instalador Predial

Período das aulas: 23/07 a 4/10.

Vagas: 20.

Instalador Hidráulico Residencial

Período das aulas: 23/07 a 4/10.

Vagas: 20.

Costura e modelagem

Período das aulas: a definir.

Vagas: 40.

Montagem e manutenção de computadores

Período das aulas: a definir.

Vagas: 50.

Massagista

Período das aulas: 9/07 a 1/10.

Vagas: 16.

Depilação

Período das aulas: 16/07 a 11/09.

Vagas: 16.

Unha de gel

Período das aulas: 23/07 a 27/07.

Vagas: 32.

AGOSTO

Manicure e Pedicure

Período das aulas: 4/08 a 1/10.

Vagas: 16.

Manicure e Pedicure

Período das aulas: 20/08 a 18/10.

Vagas: 16.

Cuidador de idosos

Período das aulas: 13/08 a 08/10.

Vagas: 20.

Cuidador infantil

Período das aulas: 13/08 a 8/10.

Vagas: 20.

Depilação

Período das aulas: 6/08 a 1/10.

Vagas: 16.

Design de sobrancelha

Período das aulas: 1/08 a 10/08

Vagas: 16.

Design de sobrancelha

Período das aulas: 6/08 a 15/08.

Vagas: 16.

Design de sobrancelha

Período das aulas: 20/08 a 29/08.

Vagas: 16.

Porteiro e Vigia

Período das aulas: 13/08 a 8/10.

Vagas: 20.

Montagem e manutenção de computadores

Período das aulas: a definir.