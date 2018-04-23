Mais 1.200 vagas para quem quer aprender uma profissão na Serra

Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. A Prefeitura da Serra vai abrir 1.204 vagas em cursos de qualificação de graça para os moradores do município. Quem se capacitar pode ter uma remuneração que chega a R$ 3 mil.
A partir de amanhã, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) vai realizar um mutirão de inscrição para este cursos. As aulas vão ocorrer entre os meses de maio e agosto. Os interessados poderão se inscrever a partir das 14 horas de amanhã, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. As senhas começam a ser distribuídas às 13 horas. Os interessados devem levar o documento de identidade e o CPF.
Todos os cursos (com exceção do montagem e manutenção de computadores) terão certificação do Senai e Senac. Até o final do ano, outras oportunidades de cursos serão oferecidas pela prefeitura.
MAIO
Almoxarife
Período das aulas: 07/05 a 05/07.
Vagas: 40.
Mecânico de Máquinas de Costura
Período das aulas: 07/05 a 20/07.
Vagas: 40.
Confeiteiro.
Período das aulas: 07/05 a 20/07.
Vagas: 20.
Pedreiro de Alvenaria
Período das aulas: 07/05 a 20/07.
Vagas: 20.
Instalador Hidráulico Residencial
Período das aulas: 07/05 a 20/07.
Vagas: 20.
Montagem e manutenção de computadores
Período das aulas: 07/05 a 01/06.
Vagas: 50.
Informática Básica
Período das aulas: a definir.
Vagas: 60.
Auxiliar de escritório
Período das aulas: 14/05 a 30/05.
Vagas: 40.
Costura e modelagem
Período das aulas: a definir.
Vagas: 40.
Panificação
Período das aulas: a definir.
Vagas: 20.
Manicure e Pedicure
Período das aulas: 21/05 a 17/07.
Vagas: 16.
Manicure e Pedicure
Período das aulas: 14/05 a 16/07
Vagas: 16.
Cabeleireiro Assistente
Aulas: 2/05 a 20/07.
Vagas: 12.
Cuidador de idosos
Período das aulas: a definir.
Vagas: 20.
Construção com acessibilidade incluindo calçada cidadã
Aulas: 14/05 a 8/06.
Vagas: 50.
Porteiro e vigia
Período das aulas: a definir.
Vagas: 20.
JUNHO
Auxiliar de escritório
Período das aulas: a definir.
Vagas: 80.
Informática Básica
Período das aulas: a definir.
Vagas: 40.
Montagem e manutenção de computadores
Período das aulas: a definir.
Vagas: 50.
Cuidador infantil
Aulas: 4/06 a 27/07.
Vagas: 20.
Operador de caixa
Aulas: 4/06 a 27/07.
Vagas: 20.
JULHO
Almoxarife
Período das aulas: 9/07 a 4/09.
Vagas: 20.
Costureiro Ind. Vestuário - Tecido Plano
Período das aulas: 23/07 a 4/10.
Vagas: 40.
Construção com acessibilidade incluindo calçada cidadã
Período das aulas: a definir.
Vagas: 50.
Eletricista Instalador Predial
Período das aulas: 23/07 a 4/10.
Vagas: 20.
Instalador Hidráulico Residencial
Período das aulas: 23/07 a 4/10.
Vagas: 20.
Costura e modelagem
Período das aulas: a definir.
Vagas: 40.
Montagem e manutenção de computadores
Período das aulas: a definir.
Vagas: 50.
Massagista
Período das aulas: 9/07 a 1/10.
Vagas: 16.
Depilação
Período das aulas: 16/07 a 11/09.
Vagas: 16.
Unha de gel
Período das aulas: 23/07 a 27/07.
Vagas: 32.
AGOSTO
Manicure e Pedicure
Período das aulas: 4/08 a 1/10.
Vagas: 16.
Manicure e Pedicure
Período das aulas: 20/08 a 18/10.
Vagas: 16.
Cuidador de idosos
Período das aulas: 13/08 a 08/10.
Vagas: 20.
Cuidador infantil
Período das aulas: 13/08 a 8/10.
Vagas: 20.
Depilação
Período das aulas: 6/08 a 1/10.
Vagas: 16.
Design de sobrancelha
Período das aulas: 1/08 a 10/08
Vagas: 16.
Design de sobrancelha
Período das aulas: 6/08 a 15/08.
Vagas: 16.
Design de sobrancelha
Período das aulas: 20/08 a 29/08.
Vagas: 16.
Porteiro e Vigia
Período das aulas: 13/08 a 8/10.
Vagas: 20.
Montagem e manutenção de computadores
Período das aulas: a definir.
Vagas: 50.