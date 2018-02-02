Últimos dias para se inscrever no concurso público da Sedu

Professores vão atuar nas escolas da rede estadual Crédito: Divulgação / Sedu

Os interessados em participar do concurso público da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) devem se apressar. As inscrições para as 1.025 vagas para pedagogos e professores terminam no dia 5 de fevereiro.

Os interessados devem acessar o endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br , preencher o formulário e o questionário socioeducativo e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ R$ 66,65. A taxa deve ser paga até o dia 6 de fevereiro.

Os candidatos inscritos já podem conferir no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas se os dados da inscrição efetuada foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago.

Os salários dos professores da rede estadual podem variar entre R$ 1.982,55, para docentes com licenciatura plena, e R$ 3.554,92, para os com doutorado, por 25 horas semanais. Além do acréscimo do auxílio alimentação.

Vale destacar que, pelo plano de carreira do magistério estadual, a jornada básica de 25 horas pode ser estendida para até 44 horas semanais, possibilitando uma remuneração de até R$ 3.489,28 para docentes com licenciatura plena e R$ 6.256,65 para os com doutorado.

O concurso público terá as seguintes etapas: prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos, prova discursiva (estudo de caso) e avaliação de títulos. Os exames estão previstos para serem publicados no dia 18 de março.

Vagas

As vagas foram abertas para 78 municípios capixabas e distribuídas por cargo/disciplina: Pedagogo (87), Arte (58), Biologia/Ciências (108), Educação Física (73), Espanhol (1), Filosofia (3), Física (67), Geografia (117), História (58), Língua Inglesa (10), Língua Portuguesa (170), Matemática (227), Química (44) e Sociologia (2).

O último concurso público para o magistério foi realizado em 2015, em que foram abertas 1.178 vagas para 76 municípios capixabas.