Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Últimos dias para se inscrever no concurso público da Polícia Federal
Nível superior

Últimos dias para se inscrever no concurso público da Polícia Federal

São 500 oportunidades para agente, perito criminal, escrivão e papiloscopista. Salário chega a R$ 23,1 mil

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 15:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 15:44
Agentes da Polícia Federal: concurso aberto com 500 vagas Crédito: Arquivo - GZ
Os interessados em ingressar na Polícia Federal devem ficar atentos: o prazo para se inscrever no concurso público termina no dia 2 de julho. São 500 vagas para cargos de nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 23,1 mil. 
> Clique aqui para conferir o edital
De acordo com o edital, são 150 vagas para o cargo de delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente. Todas as carreiras exigem que o candidato tenha nível superior.
Para os cargos de agente, papiloscopista e escrivão, a remuneração atual é de R$ 12.441,26, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, as categorias contarão com reajuste em janeiro de 2019, subindo para R$ 12.980,50.
O salário inicial para perito e delegado é de R$ 23.130,48, mas contará com reajuste em janeiro de 2019, quando passará para R$ 24.150,74. A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais.
Trabalho dos peritos da Polícia Federal Crédito: Reprodução Facebook
INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser feitas até 2 de julho de 2018, pela internet, no site www.cespe.unb.br. As taxas são de R$ 180 para os cargos de perito, escrivão, papiloscopista e agente e R$ 250 para delegado.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 19 de agosto, em todas as capitais.
O processo seletivo contará ainda com exame de aptidão física, prova oral (somente para o cargo de delegado), prova prática de digitação (somente para o cargo de escrivão), avaliação médica, avaliação psicológica, prova de títulos, além do Curso de Formação Profissional, que será realizado no Distrito Federal.
REQUISITOS
Os cargos de agente, papiloscopista e escrivão exigem que os candidatos tenham curso de nível superior em qualquer área de formação. Já para delegado, é necessário ter nível superior em direito, com pelo menos três anos de atividade jurídica ou policial, comprovados na data da posse.
A função de perito é destinada a quem tem curso superior em Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas; Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações ou em Engenharia de Redes de Comunicação; Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Redes de Comunicação ou em Informática; Engenharia Agronômica; Geologia; Engenharia Química, Química Industrial ou em Química; Engenharia Civil; Engenharia Florestal; Medicina e Farmácia.
Para todos os cargos, também é necessário ter carteira de habilitação a partir da categoria B.
O edital não detalha o local de trabalho dos aprovados. No entanto, estabelece que para a escolha de lotação, serão disponibilizadas vagas, preferencialmente, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e em unidades de fronteira.
O prazo de validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados