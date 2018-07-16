Últimos dias para se inscrever nas seleções da PM e Corpo de Bombeiros

Treinamento de policiais militares no Centro de Formação da Polícia Militar em Cariacica Crédito: Arquivo /Fábio Vicentini

Quem quer ingressar na Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros deve se apressar. Isso porque faltam dez dias para o encerramento do prazo das inscrições. A oferta é de 417 vagas. Para a PM, são 290 vagas, sendo 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Também haverá processo seletivo para o Corpo de Bombeiros, com 127 chances, das quais 120 para soldados e 7 oficiais.

O subsídio bruto dos solados é de R$ 2.778,43 e o de oficiais é de R$ 5.823,07. De acordo com o edital, os candidatos podem se inscrever até as 23h59 do dia 26 de julho, pela internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br

A taxa de participação dos oficiais é de R$ 120, enquanto que para os soldados R$ 60.

PROVAS

As provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 26 de agosto. Os exames para soldados serão realizados pela manhã, enquanto que para oficiais no período da tarde.

O curso de formação de soldados tem a duração de dois anos, sendo um ano de teoria e um ano de estágio supervisionado. Já a formação dos oficiais é de três anos e um de estágio probatório.

Atuação

Os aprovados vão atuar em todo o Estado. É bom lembrar que durante o período de aluno, a atuação será somente na Grande Vitória.

SAIBA MAIS

Vagas

Para a PM, são 250 vagas para soldado combatente, 30 para oficial combatente e 10 para soldado músico. Já para o Corpo de Bombeiros, são 120 chances para soldados e sete para oficial.

Salário

O subsídio bruto enquanto aluno soldado é de R$ 1.220,30. Após a formação e ingresso na carreira esse valor é de R$ 2.778,43.

Já para oficial, o subsídio é de R$ 2.584,16 no primeiro ano do curso de formação, R$ 3.158,42, no segundo ano, R$ 3.455,55 no terceiro anos e de R$ 5.823,07 após a posse como aspirante.

Requisitos

Ensino médio completo; ser brasileiro nato; ter no mínimo 18 anos de idade na data de matricula e, no máximo, 28 anos; ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m, para mulheres; e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (se for do sexo masculino).

Etapas

O concurso contará com provas objetivas e de redação, entrega de documentação para aferição de idade máxima, teste de aptidão física, avaliação psicológica, inspeção de saúde / exame toxicológico, investigação social, apresentação de documentação para fins de matrícula, classificação e matrícula e curso de formação. Para os soldados músicos, também haverá prova prática para os candidatos nos seguintes instrumentos: clarineta, trompa, trombone, tuba e percussão.

Prova objetiva

As provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 26 de agosto. Os exames para soldados serão realizados pela manhã, enquanto que para oficiais no período da tarde. Os testes serão aplicados nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante e Grande Vitória.

Para ser aprovado na primeira fase de testes, o candidato precisa obter 40% da pontuação máxima possível na prova objetiva e, no mínimo, 20% em cada área de conhecimento (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática e conhecimentos específicos). Ao todo serão 80 questões. Somente será corrigida a prova de redação do candidato que alcançar a pontuação mínima e estar classificado até 1.500ª colocação.

Exame de aptidão física