Último dia para se inscrever no concurso de médicos do HPM

HPM vai receber reforço de mais 20 médicos oficiais Crédito:

As inscrições para o concurso público do Hospital da Polícia Militar terminam nesta sexta-feira (17), às 14 horas. O certame contará com 20 vagas para 10 especialidades diferentes: Cardiologia (3), Dermatologia (1), Infectologia (1), Medicina do Trabalho (1), Medicina Física e Reabilitação (1), Neurologia (1), Oftalmologia (3), Ortopedia (3), Urologia (1) e Psiquiatria (5). A remuneração é de R$ 7.320,43, com 40 horas semanais. O cargo a ser ocupado é de primeiro-tenente, podendo chegar até major.

O atendimento ocorre no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de inscrição é de R$ 120,00. As provas serão realizadas em Vitória.

A seleção será organizada pelo Instituto AOCP.

AS PROVAS

A primeira etapa do concurso, compostas pelas provas discursivas e objetiva, tem previsão para ser realizada no dia 9 de setembro. O candidato deverá ter até, no máximo, 35 anos, no primeiro dia da inscrição do concurso.

Os aprovados serão convocados para a segunda etapa, que é a aferição de títulos e idade máxima. Na terceira etapa, os convocados vão realizar o exame de aptidão física, composto por apoio de frente, abdominal remador e corrida. Os candidatos habilitados no exame de aptidão física serão convocados para a avaliação psicológica, que é a quarta etapa.

Após a aprovação nas quatro primeiras etapas, os candidatos ainda passarão pela investigação social, inspeção de saúde, apresentação de documentação e nomeação, totalizando oito etapas.

CONTEÚDOS

Prova objetiva

- Conhecimentos básicos de saúde pública - 25 questões

- Conhecimentos básicos de medicina - 25 questões

- Conhecimento específicos - 30 questões

Prova discursiva

Terá uma questão de conhecimentos básicos de saúde pública e valerá 30 pontos

Será avaliados os seguintes aspectos:

- Atendimento ao tema proposto na questão

- Conhecimento técnico-científico sobre a matéria