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Seleção pública

Liquigás abre seleção para 794 vagas de nível fundamental a superior

Aprovados podem ser chamados em 19 estados, incluindo o Espírito Santo.

Publicado em 29 de Março de 2018 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 12:48
Liquigás Distribuidora abre seleção com 794 vagas Crédito: Arquivo
A Liquigás Distribuidora S.A, subsidiária da Petrobras, abriu processo seletivo público com 794 vagas, sendo 99 imediatas e o restante para formação de cadastro de reserva. Os salários são de R$ 1.733,36 a R$ 4.894,08, além de benefícios. Confira o edital.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 17 de abril, pelo site da Fundação Cesgranrio. As taxas são de R$ 37 para nível fundamental, R$ 47 para os cargos de nível médio e R$ 67 para os de nível superior. Pedidos de isenção da taxa podem ser feitos até 4 de abril.
Os aprovados serão lotados no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Maranhão, Sergipe e Paraíba.
Seleção
A seleção será feira por meio de provas objetivas, no dia 27 de maio. A divulgação do resultado final está prevista para 5 de julho.
A partir de 23 de maio, a banca do concurso vai disponibilizar as informações individuais para os candidatos inscritos, como os horários e locais de aplicação das provas.
O concurso reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a pretos ou pardos.
 
Cargos
Nível fundamental
- Conferente I - salário básico de R$ 1.733,36
Nível médio
- Ajudante de motorista granel I - salário básico de R$1.321,09
- Assistente administrativo I - salário básico de R$ 1.866,66
- Motorista de caminhão granel I - salário básico de R$2.060,46.
- Oficial de manutenção I - Elétrica - salário básico de R$ 1.733,36
- Oficial de manutenção I - Eletrônica - salário básico de R$ 1.733,36
- Oficial de manutenção I - Mecânica - salário básico de R$ 1.733,36
- Operador de gás I - salário básico de R$ 1.733,36 27
- Técnico de instalações I - salário básico de R$ 2.510,41
- Técnico químico I - salário básico de R$ 2.510,41
 
Nível superior
- Profissional de vendas júnior - salário básico de R$ 3.583,26
- Profissional de administração júnior - salário básico de R$ 4.894,08
- Profissional de auditoria júnior - salário básico de R$ 4.894,08
- Profissional de ciências contábeis - salário básico de R$ 4.894,08
 

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