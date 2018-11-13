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Temporários

Linhares: inscrição para processo seletivo vai até 19 de novembro

Prova objetiva será aplicada no dia 9 de dezembro; seleção vai preencher 230 vagas de professor

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 16:02
Prefeitura Municipal de Linhares Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares
A Prefeitura de Linhares prorrogou até o dia 19 de novembro as inscrições para o processo seletivo simplificado de professores e pedagogos temporários. A oferta é de 230 vagas. A carga horária para as funções é de 25 horas semanais e salário de R$ 1.534,59.
Os interessados podem se inscrever no site www.idcap.org.br. A taxa de participação é de R$ 60,00.
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a seleção é necessária para suprir vagas de profissionais efetivos que estão ausentes de suas funções por motivo de licenças médicas e/ou de interesses particulares ou ainda, afastamento para assumirem cargos como direção e coordenação escolar, dentre outros casos.
A seleção contará com provas objetivas que serão aplicadas no dia 9 de dezembro de 2018. Haverá ainda avaliação de títulos.
As vagas são para Técnico Pedagógico (Pedagogo); Professor de Educação Especial - Deficiência Intelectual (AEE); Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais; Professor de Artes; Professor de Ciências; Professor de Educação Física; Professor de Ensino Religioso; Professor de Geografia; Professor de História; Professor de Inglês; Professor de Matemática, Professor de Língua Portuguesa, Tradutor Intérprete, Instrutor de Libras e Professor Bilíngue.

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