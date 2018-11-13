Linhares: inscrição para processo seletivo vai até 19 de novembro

Prefeitura Municipal de Linhares Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares

A Prefeitura de Linhares prorrogou até o dia 19 de novembro as inscrições para o processo seletivo simplificado de professores e pedagogos temporários. A oferta é de 230 vagas. A carga horária para as funções é de 25 horas semanais e salário de R$ 1.534,59.

Os interessados podem se inscrever no site www.idcap.org.br . A taxa de participação é de R$ 60,00.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a seleção é necessária para suprir vagas de profissionais efetivos que estão ausentes de suas funções por motivo de licenças médicas e/ou de interesses particulares ou ainda, afastamento para assumirem cargos como direção e coordenação escolar, dentre outros casos.

A seleção contará com provas objetivas que serão aplicadas no dia 9 de dezembro de 2018. Haverá ainda avaliação de títulos.