Justiça suspende concurso da Cesan e provas objetivas são invalidadas

Cesan Crédito: Divulgação/Cesan

As duas vagas do concurso aberto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) para o cargo de Operador de Saneamento A estão suspensas por ordem da Justiça. A decisão liminar (provisória) foi obtida pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) no dia 6 deste mês, mas como a Justiça não conseguiu notificar a Cesan a tempo, as provas objetivas foram realizadas no dia 8 e, agora, serão invalidadas.

De acordo com o MPES, o pedido de suspensão do concurso foi feito devido a irregularidades do edital 001/2018. Enquanto o documento exige que os candidatos às vagas tenham apenas concluído o ensino médio, a legislação estabelece que o funcionário tenha técnica e registro no Conselho Regional de Química para operar estações de tratamento.

A exigência do MPES é que a Cesan cancele o certame e faça um novo edital. No entanto, a medida vale apenas para essas duas vagas. O concurso continua valendo para as outras quatro vagas oferecidas para Técnico de Saneamento e Gestão, que admitem diferentes qualificações profissionais.

A Cesan informou que o assunto está sendo tratado pela coordenadoria jurídica da Companhia e mais informações só poderão ser passadas na próxima segunda-feira (23).