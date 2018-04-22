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Anulado

Justiça suspende concurso da Cesan e provas objetivas são invalidadas

A decisão vale apenas para o cargo de Operador de Estação de Tratamento

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 21:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2018 às 21:42
Cesan Crédito: Divulgação/Cesan
As duas vagas do concurso aberto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) para o cargo de Operador de Saneamento A estão suspensas por ordem da Justiça. A decisão liminar (provisória) foi obtida pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) no dia 6 deste mês, mas como a Justiça não conseguiu notificar a Cesan a tempo, as provas objetivas foram realizadas no dia 8 e, agora, serão invalidadas.
De acordo com o MPES, o pedido de suspensão do concurso foi feito devido a irregularidades do edital 001/2018. Enquanto o documento exige que os candidatos às vagas tenham apenas concluído o ensino médio, a legislação estabelece que o funcionário tenha técnica e registro no Conselho Regional de Química para operar estações de tratamento.
A exigência do MPES é que a Cesan cancele o certame e faça um novo edital. No entanto, a medida vale apenas para essas duas vagas. O concurso continua valendo para as outras quatro vagas oferecidas para Técnico de Saneamento e Gestão, que admitem diferentes qualificações profissionais.
A Cesan informou que o assunto está sendo tratado pela coordenadoria jurídica da Companhia e mais informações só poderão ser passadas na próxima segunda-feira (23).
Com seis vagas no total, o concurso foi aberto no dia 6 de fevereiro de 2018 e a remuneração para o cargo de Operador de Estação de Tratamento era de R$ 1.692,65. Este profissional é encarregado de operar as estações de menor porte, fazendo todas as manobras operacionais, levantando dados e elaborando relatórios e outros documentos, a fim de propor melhorias para os sistemas.

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