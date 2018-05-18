Justiça Federal vai contratar estagiário de Direito

Justiça Federal vai selecionar estudantes de Direito Crédito: DPE RO

A Escola da Magistratura Federal (Emart), por meio da Justiça federal vai abrir inscrições abertas para o processo seletivo para estágio na Vara Federal da Subseção Judiciária de Serra.

A carga horária será de 20 horas semanais, a ser cumprida dentre o horário de expediente desta Seção Judiciária (12h às 19h), observado o turno escolar do estagiário.

Para participar, é necessário estar entre o 5º e o 9º períodos do curso de Direito. O estagiário terá direito a uma bolsa mensal no valor atual de R$ 798,60 e auxílio-transporte.

Os candidatos serão submetidos à prova escrita, que será aplicada no dia 14 de junho, no Auditório do Prédio Sede da Seção Judiciária do Espírito Santo, que fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Monte Belo, Vitória.

As inscrições deverão ser feitas do dia 21 de maio até 7 de junho, às 17 horas. O formulário está disponível no site www.jfes.jus.br (link estágios  área de atuação EMARF), que deve ser encaminhados para o e-mail [email protected]