Justiça Federal prepara novo concurso público da juiz substituto

Prédio da Justiça Federal em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que jurisdição nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, prepara um novo concurso público para o cargo de juiz federal substituto. O órgão já definiu a comissão organizadora responsável pelo certame.

O total de vagas que serão oferecidas no processo seletivo ainda não foi divulgado. Para participar da seleção, o candidato precisa ter graduação em direito e experiência comprovada, de no mínimo três anos, em atividade jurídica. A remuneração inicial do cargo de juiz federal substituto é de R$ 27.500,17.

A comissão é composta por 10 membros da Justiça Federal. Os responsáveis são os membros efetivos - desembargador federal Abel Fernandes Gomes  presidente; desembargador federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama; juiz federal Flavio Oliveira Lucas; Dr. Leandro Mello Frota, representando o Conselho Federal da OAB; e prof. Carmen Beatriz de Lemos Tiburcio Rodrigues, da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro  UERJ. Membros suplentes - desembargador federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes; desembargador federal Marcus Abraham; Juíza Federal Marcella Araújo da Nova Brandão; dr. Luciano Rodrigues Machado, representando o Conselho Federal da OAB; prof. Nilton Cesar da Silva Flores, da Universidade Federal Fluminense  UFF.