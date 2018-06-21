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Justiça Federal prepara novo concurso público da juiz substituto

Remuneração inicial do cargo é de R$ 27,5 mil. Cargo exige nível superior em direito e três anos de atividade jurídica

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 14:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 14:05
Prédio da Justiça Federal em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que jurisdição nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, prepara um novo concurso público para o cargo de juiz federal substituto. O órgão já definiu a comissão organizadora responsável pelo certame.
O total de vagas que serão oferecidas no processo seletivo ainda não foi divulgado. Para participar da seleção, o candidato precisa ter graduação em direito e experiência comprovada, de no mínimo três anos, em atividade jurídica. A remuneração inicial do cargo de juiz federal substituto é de R$ 27.500,17.
A comissão é composta por 10 membros da Justiça Federal. Os responsáveis são os membros efetivos - desembargador federal Abel Fernandes Gomes  presidente; desembargador federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama; juiz federal Flavio Oliveira Lucas; Dr. Leandro Mello Frota, representando o Conselho Federal da OAB; e prof. Carmen Beatriz de Lemos Tiburcio Rodrigues, da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro  UERJ. Membros suplentes - desembargador federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes; desembargador federal Marcus Abraham; Juíza Federal Marcella Araújo da Nova Brandão; dr. Luciano Rodrigues Machado, representando o Conselho Federal da OAB; prof. Nilton Cesar da Silva Flores, da Universidade Federal Fluminense  UFF.
O último concurso do TRF de Espírito Santo e Rio de Janeiro foi realizado em 2016. Na época, foram oferecidas 50 vagas de juiz federal substituto. O certame contou com prova objetiva seletiva e três provas escritas, sendo uma discursiva, uma de sentença cível e outra de sentença criminal, prova oral, sindicância da vida pregressa, exames físicos, psicológicos e avaliação de títulos.

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