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Justiça Federal abre vagas de estágio com bolsa de R$ 798

Oferta é de 11 vagas para estudantes de Direito; inscrições começam no dia 26 de agosto

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 14:02

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

16 ago 2019 às 14:02
Prédio da Justiça Federal em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A Escola da Magistratura Federal (Emarf) vai abrir processo de seleção de estagiários para atuar nas Varas Federais de Vitória. A oferta é de 11 vagas e os interessados precisam estar cursando entre o 5º e o 9º períodos de Direito.
> Ministério Público do ES abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1,6 mil
A jornada de estágio será de 20 horas semanais. O estagiário terá direito a uma bolsa mensal de R$ 798,60 e auxílio-transporte no valor de R$ 7,50 por dia útil trabalhado.
As inscrições deverão ser feitas de 26 de agosto de 2019 a 6 de setembro de 2019, em dias úteis e até as 17 horas do último dia do prazo, mediante o preenchimento do Formulário padronizado de inscrição, que se encontra no site www.jfes.jus.br (link estágios – área de atuação EMARF), e encaminhado exclusivamente para o e-mail [email protected]
> Ambev abre vagas para recém-formados no ES com salário de R$ 6,7 mil
A seleção contará com provas objetiva que serão aplicadas no dia 19 de setembro, no Auditório do Prédio Sede da Seção Judiciária do Espírito Santo, que fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Monte Belo, Vitória, das 14h às 17h.
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