Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidade

Justiça Federal abre estágio em Vitória

Estudantes de Direito cursando do 5º ao 9º período podem fazer a prova. Inscrições estão abertas pela internet

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 22:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 22:17
Prédio da Justiça Federal em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A Justiça Federal abriu inscrições para estágio de Direito nos Juizados Especiais Federais e nas Turmas Recursais, em Vitória. Os interessados devem preencher formulário disponível na página do órgão na internet (www.jfes.jus.br) e encaminhá-lo no formato PDF com documento de Identidade e declaração atualizada de período emitida pela faculdade para o e-mail [email protected] até as 17 horas do dia 31 de agosto.
O estagiário terá direito a bolsa-auxílio de R$ 798,60, mais auxílio-transporte de R$ 147,40, por quatro horas diárias de estágio (segunda a sexta).
> Leia mais notícias sobre Concursos e Empregos
A prova está marcada para 14 de setembro, das 14 às 17 horas, no auditório da Justiça Federal, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.877, Monte Belo, em Vitória.
O estágio é direcionado a estudantes do 5º ao 9º períodos, mas estudantes do 4º período podem fazer a prova. Mais informações: 27-3183-5043 ou 5135.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados