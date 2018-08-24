Justiça Federal abre estágio em Vitória

Prédio da Justiça Federal em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A Justiça Federal abriu inscrições para estágio de Direito nos Juizados Especiais Federais e nas Turmas Recursais, em Vitória. Os interessados devem preencher formulário disponível na página do órgão na internet (www.jfes.jus.br) e encaminhá-lo no formato PDF com documento de Identidade e declaração atualizada de período emitida pela faculdade para o e-mail [email protected] até as 17 horas do dia 31 de agosto.

O estagiário terá direito a bolsa-auxílio de R$ 798,60, mais auxílio-transporte de R$ 147,40, por quatro horas diárias de estágio (segunda a sexta).

A prova está marcada para 14 de setembro, das 14 às 17 horas, no auditório da Justiça Federal, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.877, Monte Belo, em Vitória.