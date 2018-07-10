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Justiça Federal abre concurso público para juiz no ES e no RJ

Remuneração inicial é de R$ 27,5 mil; inscrições poderão ser feitas no período de 25 de julho a 23 de agosto

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 14:26
Oportunidades são para os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (TRF), vai abrir concurso público para a contratação de juiz federal substituto. A oferta é de 10 vagas e a remuneração é de R$ 27.500,17.
Clique aqui para conferir o edital 
Para participar do certame, o candidatos precisa ser bacharel em Direito. Além disso, é preciso comprovar, no tempo da inscrição definitiva, o exercício de, no mínimo, três anos de atividade jurídica.
Os interessados poderão se inscrever a partir das 13 horas de 25 de julho de 2018 até as 14 horas de 23 de agosto de 2018, no endereço eletrônico www10.trf2.jus.br. A taxa de participação é de R$ 240.
O concurso para juiz federal substituto contará com cinco etapas. Na primeira haverá prova objetiva, que será aplicada no dia 23 de setembro. Os aprovados passarão para a etapa seguinte, a de provas escritas, compostas de uma prova discursiva, uma prática de sentença cível e uma prática de sentença criminal.
Na terceira etapa, haverá sindicância da vida pregressa e investigação social; exame de sanidade física e mental; e exame psicotécnico. Já a quarta fase terá prova oral, enquanto que a quinta de avaliação de títulos.

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