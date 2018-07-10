Justiça Federal abre concurso público para juiz no ES e no RJ

Oportunidades são para os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (TRF), vai abrir concurso público para a contratação de juiz federal substituto. A oferta é de 10 vagas e a remuneração é de R$ 27.500,17.

Para participar do certame, o candidatos precisa ser bacharel em Direito. Além disso, é preciso comprovar, no tempo da inscrição definitiva, o exercício de, no mínimo, três anos de atividade jurídica.

Os interessados poderão se inscrever a partir das 13 horas de 25 de julho de 2018 até as 14 horas de 23 de agosto de 2018, no endereço eletrônico www10.trf2.jus.br . A taxa de participação é de R$ 240.

O concurso para juiz federal substituto contará com cinco etapas. Na primeira haverá prova objetiva, que será aplicada no dia 23 de setembro. Os aprovados passarão para a etapa seguinte, a de provas escritas, compostas de uma prova discursiva, uma prática de sentença cível e uma prática de sentença criminal.