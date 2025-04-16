Justiça autoriza Prefeitura da Serra a convocar professores aprovados em concurso

Prefeitura da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo com o município, o cronograma seguirá sem alterações. Com isso, o concurso segue normalmente com todas as etapas previstas no edital.

O certame havia sido suspenso por decisão da Justiça que exigia a republicação do edital de nomeação dos aprovados. A juíza Telmelita Guimarães Alves, da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, havia argumentado que os candidatos negros aprovados na ampla concorrência não deveriam ocupar vagas reservadas às cotas. O município conseguiu reverter a situação na terça-feira (15).

“Ressalva-se que o prazo de validade dos exames foi prorrogado, de modo a garantir a adequada análise médica dos candidatos”, informa a nota da prefeitura.

O concurso contempla 895 vagas para cargos de nível superior, que incluem Professor MaPA (educação especial - altas habilidades, deficiência auditiva, deficiência visual e mental, educação infantil e séries iniciais) e Professor MaPB (ciências, educação física, educação artística, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, geografia, bilíngue, ensino religioso e assessoramento pedagógico).