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895 vagas

Justiça autoriza Prefeitura da Serra a convocar professores aprovados em concurso

A partir das 12 horas desta quarta-feira (16) o sistema de agendamento de exame admissional  estará liberado para os candidatos convocados

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 10:54

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 abr 2025 às 10:54
Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura da Serra vai retomar nesta quarta-feira (16) o concurso público para professores efetivos.  A partir das 12 horas , o sistema de agendamento de exame admissional estará liberado para os candidatos convocados nos editais nº 003 e 004/2025. 
Clique aqui para agendar o exame admissional.
De acordo com o município, o cronograma seguirá sem alterações. Com isso, o concurso segue normalmente com todas as etapas previstas no edital.
O certame havia sido suspenso por decisão da Justiça que exigia a republicação do edital de nomeação dos aprovados.  A juíza Telmelita Guimarães Alves, da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, havia argumentado que os candidatos negros aprovados na ampla concorrência não deveriam ocupar vagas reservadas às cotas. O município conseguiu reverter a situação na terça-feira (15).
“Ressalva-se que o prazo de validade dos exames foi prorrogado, de modo a garantir a adequada análise médica dos candidatos”, informa a nota da prefeitura.
O concurso contempla 895 vagas para cargos de nível superior, que incluem Professor MaPA (educação especial - altas habilidades, deficiência auditiva, deficiência visual e mental, educação infantil e séries iniciais) e Professor MaPB (ciências, educação física, educação artística, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, geografia, bilíngue, ensino religioso e assessoramento pedagógico).
Os salários variam de R$ 2.903 a R$ 4.503,95, mais auxílio-alimentação de R$ 1.000. A carga horária é de de 25 horas semanais.

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