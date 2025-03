Educação

Serra convoca mais 441 aprovados em concurso para professores

Candidatos devem ficar atentos aos prazos para realização de exames médicos e para a apresentação da documentação; 300 já foram chamados em janeiro

Fachada da Sedu da Serra: concurso é para preenchimento de 895 vagas de professor. (Secom/Serra)

A Prefeitura da Serra publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (20), edital de convocação de mais 441 aprovados no concurso para professores realizado em 2024. Os candidatos devem ficar atentos às informações das próximas etapas do processo seletivo, que incluem a realização de exames médicos — 7 a 9 de maio — e a apresentação da documentação comprobatória — de 12 a 30 de maio.

Essa é a segunda chamada do certame. Os 300 primeiros aprovados já haviam sido convocados em janeiro deste ano.

► Clique aqui para ver os 441 convocados do edital n° 003/25

► Clique aqui para ver os 300 primeiros convocados do edital nº 001/2025

O concurso contempla 895 vagas para cargos de nível superior, que incluem professor MaPA (educação especial - altas habilidades, deficiência auditiva, deficiência visual e mental, educação infantil e séries iniciais) e professor MaPB (ciências, educação física, educação artística, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, geografia, bilíngue, ensino religioso e assessoramento pedagógico).

Os aprovados vão receber salário de R$ 2.903,48 a R$ 4.503,95, de acordo com a escolaridade do candidato, além de auxílio-alimentação de R$ 800. A carga horária é de 25 horas semanais.

