João Neiva contrata temporários com salário de até R$ 9 mil

Oportunidades são para cargos de níveis médio e superior; inscrições em agosto

Publicado em 30 de julho de 2019 às 18:06 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura de João Neiva abre processo seletivo Crédito: Divulgação

A Prefeitura de João Neiva, município que fica ao Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.042,56 a R$ 9 mil.

O processo seletivo contará com quatro etapas: inscrição, prova escrita (todos os cargos), prova prática (para motorista de veículos leves e pesados, motorista de transporte escolar e operador de máquinas) e apresentação de títulos.

As inscrições poderão ser feitas no período de 7 a 9 de agosto, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas, na sede da Prefeitura de João Neiva, que fica na Avenida Presidente Vargas, 157, Centro, João Neiva.

OS CARGOS

Médico da ESF

Vagas: 2, mais cadastro de reserva

Requisitos: Graduação em Medicina e inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Remuneração: R$ 9 mil, mais vale alimentação de R$ 200

Carga horária: 40 horas semanais

Terapeuta Ocupacional

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Requisito: Superior completo em Terapia Ocupacional e registro no Conselho de Classe.

Remuneração: R$ 1.876,61, mais vale alimentação de R$ 200

Carga horária: 40 horas semanais

Médico do Trabalho

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Requisito: Superior completo em Medicina; especialização em Medicina do Trabalho e registro no Conselho da Classe.

Remuneração: R$ 1.876,61, mais vale alimentação de R$ 200

Carga horária: 10 horas semanais

Advogado

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Requisito: Graduação em Direito, registro na OAB e ter experiência na área de proteção social especial

Remuneração: R$ 1.982,22, mais vale alimentação de R$ 200

Carga horária: 20 horas semanais

Agente de Abordagem Social

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Requisito: Ensino Médio Completo e ter experiência na abordagem social na área de proteção social especial

Remuneração: R$ 1.166,01, mais vale alimentação de R$ 200

Carga horária: 40 horas semanais

Técnico Agrícola

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Requisito: Ensino Médio completo com habilitação na área específica e carteira de Habilitação AB

Remuneração: R$ 1.251,07, mais vale alimentação de R$ 200

Carga horária: 40 horas semanais

Motorista de Veículos Leves e Pesados

Vaga: cadastro de reserva

Requisito: Ensino médio completo; carteira Nacional de Habilitação categoria mínima “D” e certidão negativa de pontuação da CNH.

Remuneração: R$ 1.042,56, mais vale alimentação de R$ 200.

Carga horária: 40 horas semanais

Motorista de Transporte Escolar

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Requisito: Ensino médio completo; carteira Nacional de Habilitação categoria mínima “D”; certidão negativa de pontuação da CNH: curso especializado em Motorista de Transporte Escolar, nos termos da Regulamentação do Contran, em vigência; certidão negativa de registro criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização, conforme previsto no artigo 329 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Remuneração: R$ 1.042,56, mais vale alimentação de R$ 200,00

Carga horária: 40 horas semanais

Operador de Máquinas

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Requisito: Ensino médio completo; carteira Nacional de Habilitação categoria mínima “D”; certidão negativa de pontuação da CNH; curso de qualificação na área

Remuneração: R$ 1.042,56, mais vale alimentação de R$ 200.

Carga horária: 40 horas semanais

