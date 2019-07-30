João Neiva contrata temporários com salário de até R$ 9 mil

Publicado em 30 de julho de 2019 às 18:06
- Atualizado há 6 anos
A Prefeitura de João Neiva, município que fica ao Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.042,56 a R$ 9 mil.
O processo seletivo contará com quatro etapas: inscrição, prova escrita (todos os cargos), prova prática (para motorista de veículos leves e pesados, motorista de transporte escolar e operador de máquinas) e apresentação de títulos.
As inscrições poderão ser feitas no período de 7 a 9 de agosto, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas, na sede da Prefeitura de João Neiva, que fica na Avenida Presidente Vargas, 157, Centro, João Neiva.
OS CARGOS
Médico da ESF
Vagas: 2, mais cadastro de reserva
Requisitos: Graduação em Medicina e inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).
Remuneração: R$ 9 mil, mais vale alimentação de R$ 200
Carga horária: 40 horas semanais
Terapeuta Ocupacional
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Requisito: Superior completo em Terapia Ocupacional e registro no Conselho de Classe.
Remuneração: R$ 1.876,61, mais vale alimentação de R$ 200
Carga horária: 40 horas semanais
Médico do Trabalho
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Requisito: Superior completo em Medicina; especialização em Medicina do Trabalho e registro no Conselho da Classe.
Remuneração: R$ 1.876,61, mais vale alimentação de R$ 200
Carga horária: 10 horas semanais
Advogado
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Requisito: Graduação em Direito, registro na OAB e ter experiência na área de proteção social especial
Remuneração: R$ 1.982,22, mais vale alimentação de R$ 200
Carga horária: 20 horas semanais
Agente de Abordagem Social
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Requisito: Ensino Médio Completo e ter experiência na abordagem social na área de proteção social especial
Remuneração: R$ 1.166,01, mais vale alimentação de R$ 200
Carga horária: 40 horas semanais
Técnico Agrícola
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Requisito: Ensino Médio completo com habilitação na área específica e carteira de Habilitação AB
Remuneração: R$ 1.251,07, mais vale alimentação de R$ 200
Carga horária: 40 horas semanais
Motorista de Veículos Leves e Pesados
Vaga: cadastro de reserva
Requisito: Ensino médio completo; carteira Nacional de Habilitação categoria mínima “D” e certidão negativa de pontuação da CNH.
Remuneração: R$ 1.042,56, mais vale alimentação de R$ 200.
Carga horária: 40 horas semanais
Motorista de Transporte Escolar
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Requisito: Ensino médio completo; carteira Nacional de Habilitação categoria mínima “D”; certidão negativa de pontuação da CNH: curso especializado em Motorista de Transporte Escolar, nos termos da Regulamentação do Contran, em vigência; certidão negativa de registro criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização, conforme previsto no artigo 329 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Remuneração: R$ 1.042,56, mais vale alimentação de R$ 200,00
Carga horária: 40 horas semanais
Operador de Máquinas
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Requisito: Ensino médio completo; carteira Nacional de Habilitação categoria mínima “D”; certidão negativa de pontuação da CNH; curso de qualificação na área
Remuneração: R$ 1.042,56, mais vale alimentação de R$ 200.
Carga horária: 40 horas semanais
