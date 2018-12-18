Itapemirim abre concurso com 101 vagas e salário de até R$ 6,4 mil

A Prefeitura de Itapemirim vai abrir concurso público para contratar 101 servidores efetivos. A remuneração varia de R$ 1.098,43 a R$ 6.416,10, além de benefícios como tíquete alimentação no valor de R$ 700,00. As chances são para candidatos que tenham os níveis fundamental, médio e superior.
Os interessados poderão se inscrever das 10 horas do dia 21 de dezembro de 2018 até as 15 horas do dia 21 de janeiro de 2019, no site
. A taxa é de R$ 22 para os cargos de nível fundamental, R$ 58 para os de nível médio e de R$ 68 para os de ensino superior.
O concurso contará com provas objetivas, discursiva além da redação. As provas serão realizadas no dia 17 de fevereiro. Os candidatos também deverão apresentar títulos para concorrer às vagas de ensino superior. Quem se inscrever para o cargo de guarda municipal terá que fazer ainda Prova de Aptidão Física (TAF).
CONFIRA OS CARGOS
ENSINO FUNDAMENTAL
Auxiliar de serviços de centro de educação infantil
Remuneração: R$ 1.503,27
Vagas: 10
Monitor de transporte escolar
Remuneração: R$ 1.098,43
Vaga: 1
ENSINO MÉDIO
Agente administrativo
Remuneração: R$ 1.828,96
Vagas: 20
Agente fiscal de meio ambiente
Remuneração: R$ 1.828,96
Vaga: 1
Agente fiscal de obras e postura
Remuneração: R$ 1.828,96
Vagas: 5
Almoxarife
Remuneração: R$ 1.828,96
Vaga: 1
Assistente de veterinária
Remuneração: R$ 1.503,27
Vaga: 1
Auxiliar de saúde bucal
Remuneração: R$ 1.503,27
Vagas: 5
Fiscal sanitário
Remuneração: R$ 1.828,96
Vaga: 1
Guarda civil municipal
Remuneração: R$ 1.828,96
Vagas: 15
Técnico agrícola
Remuneração: R$ 1.828,96
Vaga: 1
Técnico em enfermagem
Remuneração: R$ 1.828,96
Vaga: 10
Técnico em agrimensura
Remuneração: R$ 1.828,96
Vaga: 1
Técnico em contabilidade
Remuneração: R$ 1.828,96
Vagas: 5
Técnico em segurança do trabalho
Remuneração: R$ 1.828,96
Vaga: 1
ENSINO SUPERIOR
Arquiteto urbanista
Remuneração: R$ 3.853,35
Vaga: 1
Analista de tecnologia da informação
Remuneração: R$ 3.784,10
Vaga: 1
Assistente social
Remuneração: R$ 3.853,35
Vagas: 2
Auditor público interno / área administrativa
Remuneração: R$ 6.416,10
Vaga: 1
Auditor público interno / área de engenharia
Remuneração: R$ 6.416,10
Vaga: 1
Auditor público interno / área contábil
Remuneração: R$ 6.416,10
Vagas: 2
Auditor público interno / área jurídica
Remuneração: R$ 6.416,10
Vaga: 1
Biólogo
Remuneração: R$ 3.167,17
Vaga: 1
Contador
Remuneração: R$ 3.853,35
Vaga: 1
Engenheiro agrônomo
Remuneração: R$ 3.853,35
Vaga: 1
Engenheiro ambiental
Remuneração: R$ 3.853,35
Vaga: 1
Engenheiro / área
Remuneração: R$ 3.853,35
Vagas: 2
Farmacêutico
Remuneração: R$ 3.167,17
Vaga: 1
Geólogo
Remuneração: R$ 3.853,35
Vaga: 1
Médico endocrinologista
Remuneração: R$ 6.416,10
Vaga: 1
Médico neuropediatra
Remuneração: R$ 6.416,10
Vaga: 1
Médico psiquiatra
Remuneração: R$ 6.416,10
Vaga: 1
Médico urologista
Remuneração: R$ 6.416,10
Vaga: 1
Médico veterinário
Remuneração: R$ 3.167,17
Vaga: 1
Psicólogo
Remuneração: R$ 3.167,17
Vaga: 1