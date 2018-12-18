Itapemirim abre concurso com 101 vagas e salário de até R$ 6,4 mil

Prefeitura de Itapemirim vai contratar servidores de todos os níveis de escolaridade Crédito: Ewerton Vignoli | TV Gazeta

A Prefeitura de Itapemirim vai abrir concurso público para contratar 101 servidores efetivos. A remuneração varia de R$ 1.098,43 a R$ 6.416,10, além de benefícios como tíquete alimentação no valor de R$ 700,00. As chances são para candidatos que tenham os níveis fundamental, médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever das 10 horas do dia 21 de dezembro de 2018 até as 15 horas do dia 21 de janeiro de 2019, no site

. A taxa é de R$ 22 para os cargos de nível fundamental, R$ 58 para os de nível médio e de R$ 68 para os de ensino superior.

O concurso contará com provas objetivas, discursiva além da redação. As provas serão realizadas no dia 17 de fevereiro. Os candidatos também deverão apresentar títulos para concorrer às vagas de ensino superior. Quem se inscrever para o cargo de guarda municipal terá que fazer ainda Prova de Aptidão Física (TAF).

CONFIRA OS CARGOS

ENSINO FUNDAMENTAL

Auxiliar de serviços de centro de educação infantil

Remuneração: R$ 1.503,27

Vagas: 10

Monitor de transporte escolar

Remuneração: R$ 1.098,43

Vaga: 1

ENSINO MÉDIO

Agente administrativo

Remuneração: R$ 1.828,96

Vagas: 20

Agente fiscal de meio ambiente

Remuneração: R$ 1.828,96

Vaga: 1

Agente fiscal de obras e postura

Remuneração: R$ 1.828,96

Vagas: 5

Almoxarife

Remuneração: R$ 1.828,96

Vaga: 1

Assistente de veterinária

Remuneração: R$ 1.503,27

Vaga: 1

Auxiliar de saúde bucal

Remuneração: R$ 1.503,27

Vagas: 5

Fiscal sanitário

Remuneração: R$ 1.828,96

Vaga: 1

Guarda civil municipal

Remuneração: R$ 1.828,96

Vagas: 15

Técnico agrícola

Remuneração: R$ 1.828,96

Vaga: 1

Técnico em enfermagem

Remuneração: R$ 1.828,96

Vaga: 10

Técnico em agrimensura

Remuneração: R$ 1.828,96

Vaga: 1

Técnico em contabilidade

Remuneração: R$ 1.828,96

Vagas: 5

Técnico em segurança do trabalho

Remuneração: R$ 1.828,96

Vaga: 1

ENSINO SUPERIOR

Arquiteto urbanista

Remuneração: R$ 3.853,35

Vaga: 1

Analista de tecnologia da informação

Remuneração: R$ 3.784,10

Vaga: 1

Assistente social

Remuneração: R$ 3.853,35

Vagas: 2

Auditor público interno / área administrativa

Remuneração: R$ 6.416,10

Vaga: 1

Auditor público interno / área de engenharia

Remuneração: R$ 6.416,10

Vaga: 1

Auditor público interno / área contábil

Remuneração: R$ 6.416,10

Vagas: 2

Auditor público interno / área jurídica

Remuneração: R$ 6.416,10

Vaga: 1

Biólogo

Remuneração: R$ 3.167,17

Vaga: 1

Contador

Remuneração: R$ 3.853,35

Vaga: 1

Engenheiro agrônomo

Remuneração: R$ 3.853,35

Vaga: 1

Engenheiro ambiental

Remuneração: R$ 3.853,35

Vaga: 1

Engenheiro / área

Remuneração: R$ 3.853,35

Vagas: 2

Farmacêutico

Remuneração: R$ 3.167,17

Vaga: 1

Geólogo

Remuneração: R$ 3.853,35

Vaga: 1

Médico endocrinologista

Remuneração: R$ 6.416,10

Vaga: 1

Médico neuropediatra

Remuneração: R$ 6.416,10

Vaga: 1

Médico psiquiatra

Remuneração: R$ 6.416,10

Vaga: 1

Médico urologista

Remuneração: R$ 6.416,10

Vaga: 1

Médico veterinário

Remuneração: R$ 3.167,17

Vaga: 1

Psicólogo

Remuneração: R$ 3.167,17