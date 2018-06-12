Iphan abre concurso público com salário de até R$ 5 mil

Sede do Iphan, em Recife Crédito: Divulgação / Iphan

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai abrir concurso público para preencher 411 vagas. O edital de abertura do certame foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (12). A remuneração ofertada varia de R$ 3.419,97 a R$ 5.035,29 por jornada semanal de trabalho de 40 horas.

As oportunidades são para os cargos de Analista I (104), Técnico I (176) e também Auxiliar Institucional (131). As vagas foram distribuídas por todo o país. Para o Espírito Santo, a oferta é de seis vagas.

Os interessados deverão se inscrever via internet, no endereço eletrônico www.cespe.unb.br , no período entre 10 horas do dia 18 de junho de 2018 e 18 horas do dia 9 de julho de 2018. A taxa é de R$ 84 para nível médio e R$ 117 para nível superior. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 30 de julho de 2018.

De acordo com o edital, os candidatos serão submetidos à provas objetivas e discursivas, de caráter classificatório e eliminatório, composta de 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 26 de agosto de 2018 com duração será de 4 horas e 30 minutos, no turno da manhã para os cargos de nível superior e no turno da tarde para os cargos de nível médio.

Para os cargos de nível superior haverá ainda prova de título de caráter classificatório.