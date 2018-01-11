Inscrições para o concurso da Sedu começam no dia 15 de janeiro

Maior oferta de vagas é para professor Crédito: Sedu / Divulgação

As inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) começam na próxima segunda-feira, dia 15. O edital de abertura do certame, que vai preencher 1.025 vagas para professores e pedagogos, será publicado nesta sexta-feira (12).

O prazo para se inscrever vai das 10 horas do dia 15 de janeiro até as 14 horas do dia 5 de fevereiro, no site www.concursosfcc.com.br . A empresa organizadora do concurso é a Fundação Carlos Chagas.

Os salários dos professores da rede estadual podem variar entre R$ 1.982,55, para docentes com licenciatura plena, e R$ 3.554,92, para os com doutorado, por 25 horas semanais. Além do acréscimo do auxílio alimentação.

Vale destacar que, pelo plano de carreira do magistério estadual, a jornada básica de 25 horas pode ser estendida para até 44 horas semanais, possibilitando uma remuneração de até R$ 3.489,28 para docentes com licenciatura plena e R$ 6.256,65 para os com doutorado.

Realizar um concurso na Educação é uma tarefa trabalhosa, mas muito importante para melhorar a qualidade do ensino na rede pública estadual. Neste concurso teremos também a abertura de 87 vagas para pedagogos. Queremos atrair profissionais de todo o Brasil para a nossa rede, destaca o secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha.

VAGAS

O concurso público da Sedu vai oferecer vagas para 78 municípios capixabas e distribuídas por cargo/disciplina: Pedagogo (87), Arte (58), Biologia/Ciências (108), Educação Física (73), Espanhol (1), Filosofia (3), Física (67), Geografia (117), História (58), Língua Inglesa (10), Língua Portuguesa (170), Matemática (227), Química (44) e Sociologia (2).

As oportunidades foram disponibilizadas após conclusão do concurso de remoção em agosto, quando mais de mil professores efetivos foram contemplados com a mudança para outra escola em caráter definitivo.

VAGAS POR MUNICÍPIO

A Sedu informou que as vagas distribuídas por município são: Afonso Cláudio (20); Água Doce do Norte (11); Águia Branca (3); Alegre (16); Alfredo Chaves (4); Alto Rio Novo (4); Anchieta (4); Apiacá (1), Aracruz (33); Atílio Vivácqua (1); Baixo Guandu (6); Barra de São Francisco (11); Boa Esperança (7); Bom jesus do Norte (1), Brejetuba (13); Cachoeiro de Itapemirim (40); Cariacica (180); Castelo (2); Colatina (24); Conceição da Barra (9); Conceição do Castelo (3); Divino de São Lourenco (4); Domingos Martins (5); Dores do Rio Preto (2); Ecoporanga (26); Fundão (4); Governador Lindenberg (7); Guaçuí (5); Guarapari (25); Ibatiba (4); Ibiraçu (5); Ibitirama (4); Iconha (5); Irupi (7); Itaguaçu (4); Itapemirim (5); Itarana (4); Iúna (5); Jaguaré (3); Jerônimo Monteiro (5); João Neiva (2); Laranja da Terra (2); Linhares (51); Mantenópolis (6); Marataízes (1); Marechal Floriano (3); Marilândia (6); Mimoso do Sul (1); Montanha (7); Mucurici (4); Muniz Freire (4); Muqui (5); Nova Venécia (7); Pancas (9); Pedro Canário (14); Pinheiros (7); Piúma (2); Ponto Belo (4); Presidente Kennedy (3); Rio Bananal (5); Rio Novo do Sul (8); Santa Leopoldina (3); Santa Maria de Jetibá (19); Santa Teresa (8); São Domingos do Norte (9); São Gabriel da Palha (1); São José do Calçado (1); São Mateus (12); São Roque do Canãa (5); Serra (187); Sooretama (10); Vargem Alta (1); Venda Nova do Imigrante (2); Viana (27); Vila Pavão (1); Vila Valério (4); Vila Velha (45) e Vitória (17).

Com este concurso, as vagas atualmente ocupadas por professores com contrato de designação temporária serão substituídas por efetivos. Assim, o Governo do Estado ganhará na operacionalidade e serão otimizados recursos.

O último concurso público para o magistério foi realizado em 2015, em que foram abertas 1.178 vagas para 76 municípios capixabas.